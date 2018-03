L'Île-Saint-Denis, France

"Des figues en avril", le nouveau film de Nadir Dendoune, sort ce mercredi 4 avril en salles. Le journaliste, écrivain (auteur notamment de "Un tocard sur le toit du monde" et "Nos rêves de pauvres") et réalisateur sera dans le studio de France Bleu Paris pour en parler ce vendredi matin. Dans ce documentaire, un huis clos filmé dans l'appartement familial de l'Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il interroge sa mère, Messaouda, aujourd'hui âgée de 82 ans, sur sa vie, l'exil de sa Kabylie natale, sa solitude depuis que son mari est en maison de retraite et son quotidien.

Des avant-premières qui font le plein

Depuis quelques semaines les avant-premières affichent complets. 400 personnes à Stains un lundi soir, 130 au studio cinéma d'Aubervilliers le jeudi 22 mars dernier, avec une cinquantaine de personnes sur liste d'attente, lors de la soirée cinéma du Bondyblog.

Pendant la séance, les spectateurs rient, pleurent aussi, et chantent avec cette vieille dame attachante, simple et sincère. Elle décrit son quotidien, sa vie difficile au service de la réussite de ses enfants, ce rêve de retour en Algérie, jamais concrétisé. On la voit cuisiner, avec "beaucoup d'huile" comme le commente son fils, et chanter les morceaux de Slimane Azem, ce kabyle, poète de l'exil.

Des spectateurs émus

"J'ai vu ma mère" raconte cette spectatrice à la sortie : "elle a vécu la même chose : l'exil". "C'est émouvant, ça nous a fait pleurer" ajoute-t-elle. Une autre y voit "un très bel hommage à nos mamans, à toutes nos mamans algériennes qui ont quitté le pays et qui en parlent toujours".

Beaucoup de spectateurs se reconnaissent ainsi dans ce témoignage. "On a pleuré parce que vraiment ce qu'elle dit c'est la vérité, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour leurs enfants" explique cette spectactrice. Pour elle, c'est "la première fois qu'on fait un film sur les femmes immigrées, on voit des films sur les hommes mais jamais sur les femmes".

Pour le réalisateur, Nadir Dendoune, c'est un film "universel", un simple, mais très beau, témoignage d'amour, pour sa maman.

Il sera l'invité de France Bleu Paris ce vendredi matin à 8h15.

Voir la bande-annonce du film

