Des figurants recherchés dans les Landes pour un film avec Gérard Lanvin

Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne

On recherche des figurants dans les Landes pour le tournage du film "Papy sitter", réalisé par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Le tournage aura lieu du 17 septembre à début novembre à Seignosse, Vieux-Boucau et Moliets-et-Mâa.