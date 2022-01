Des figurants recherchés pour la série télévisée "Transatlantique" tournée à Marseille

Si vous êtes âgé entre 16 et 75 ans et que vous rêvez de tourner dans une série c'est le moment de vous lancer. Un casting est organisé à Marseille pour trouver des hommes et des femmes pour la série télévisée historique "Transatlantique" pour la plateforme Netflix dont le tournage aura lieu à partir du 21 février jusqu'à fin juin 2022. Il s'agit de recréer des scènes de la vie des Marseillais et des réfugiés fuyant le nazisme en 1940.

Si vous souhaitez participer au casting vous trouverez toutes les informations ici : https://castprod.com/poste/casting-nombreux-figurants-16-a-75-ans-pour-la-serie-netflix-transatlantique/

Aucune expérience particulière n'est requise, le casting débute ce jeudi à Marseille.

Jeudi 13 janvier de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures

Vendredi 14 janvier de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures

Samedi 15 janvier de 10h30 à 19 heures.

Le tournage est rémunéré : 84,50 euros pour 8 heures de travail pour la figuration, 126,74 euros pour le tarif silhouette pour 8 heures de travail.

L'histoire du journaliste américain Varian Fry

Cette nouvelle série dramatique d’époque raconte l’histoire du journaliste américain Varian Fry durant la seconde guerre mondiale. À partir de Marseille, il a organisé seul une filière d’extradition d’intellectuels et d’artistes menacés par le régime nazi et également la collaboration française.

Varian Fry est arrivé à Marseille à l’été 1940, âgé de 32 ans, seul volontaire sur la mission du Emergency Rescue Committee, le Comité de secours d’urgence, soutenu par la première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Avec 3 000 dollars en poche et une liste de 200 écrivains et artistes en danger à sauver. Mise à l’abri, création de faux papiers, organisation de départs vers le Mexique et les Etats-Unis via l’Espagne ou le Portugal… il est finalement parvenu à en exfiltrer 2 000, parmi lesquels des juifs et des militants anti-nazis. Parmi eux, André Breton, Max Ernst, André Masson, Marcel Duchamp, Marc Chagall.

Une série inspirée du roman "Le portefeuille de vols" de Julie Orringer

Transatlantique s’inspire notamment des vraies aventures du Comité de Secours d’Urgence et du roman 2019 de Julie Orringer, Le portefeuille de vols. Voici le synopsis du roman :

En 1940, Varian Fry s’est rendu à Marseille avec trois mille dollars et une liste d’artistes et d’écrivains en péril qu’il espérait aider à échapper en quelques semaines. Au lieu de cela, il est resté plus d’un an, travaillant pour se procurer de faux documents, amasser des fonds d’urgence et organiser des voyages à travers l’Espagne et le Portugal, où les réfugiés s’embarqueraient pour des ports plus sûrs. Ses nombreux clients comprenaient Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp et Marc Chagall, et la course contre la montre pour les sauver est une histoire d’amour interdit, d’aventure à gros enjeux et de courage inimaginable.