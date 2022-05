Des figurants sont recherchés dans le Nord-Mayenne pour jouer dans un film médiéval

Deux sociétés de production sont à la recherche de figurants pour jouer dans un film médiéval qui sera tourné dans le Nord-Mayenne, entre le 20 et 26 mai. Le profil des acteurs et actrices est assez large : il s'agit d'hommes et de femmes âgés de 18 à 80 ans.

Si vous avez entre 18 et 80 ans et que vous vivez en Mayenne, vous pouvez intéresser deux sociétés de production qui recherchent actuellement des acteurs et des actrices pour un tournage. Le film sera réalisé par Edouard Tremblay et va être tourné dans le nord du département à 20 minutes de Mayenne et 45 minutes de Laval, le lieu précis n'a pas encore été dévoilé. Le long-métrage s'intitule La bataille de Farador : il s'agit d'un film médiéval. Les figurants recherchés vont jouer des clients d'une taverne ou des villageois.

Une journée de tournage entre le 20 et 26 mai

Les figurants recherchés ne doivent pas avoir de piercings et de tatouages. Les hommes qui ont de la barbe et les femmes avec des cheveux longs ou mi-longs correspondent davantage aux critères de sélection. "Calvities bienvenues et appréciées si couronne de cheveux mi-longue à longue", précisent les sociétés de production, Parallaxes Productions et Block8 Productions.

Les candidats intéressés peuvent postuler par mail à farador.pdl@gmail.com, vous devez envoyer trois photos (portrait, en-pied et selfie) ainsi que votre prénom, nom, âge, numéro de téléphone et ville de résidence. Il faut être disponible entre le 20 et le 26 mai pour une journée de tournage qui aura lieu sur cette période.