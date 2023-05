"Des films qui parlent aux Français", les Pays de la Loire, terre de tournage pour le cinéma

Le cinéma français et international vit pendant deux semaines au rythme de Cannes, pour la 76e édition du Festival. Mais il n'y a pas que la Croisette qui fait rêver les cinéastes. Dans la région Pays de la Loire aussi, on tourne, on produit et on joue sur grand écran.

"Un environnement social ou sociétal"

En Mayenne, on pense forcément au tournage de "La Famille Bélier", réalisé par Éric Lartigau avec François Damiens, Louane et Karine Viard. En 2013, les équipes du film envahissent Le Housseau-Brétignolles dans le nord du département. Le film fait un carton : 8 millions d'entrées en salles en 2014 et il marque un tournant pour le cinéma dans notre région, analyse Pauline Le Floch, responsable du développement au bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire. "On est plutôt sur des comédies familiales, dramatiques ou pas, dans des milieux plutôt ruraux, sur un environnement social ou sociétal qui parlent aux Français."

"On est dans l'univers agricole"

La preuve, avec le film coréalisé par Edouard Bergeon et Guillaume Canet "Au nom de la terre". Tourné en 2018 dans une ferme de Saint-Pierre-sur-Orthe , le film, poignant, raconte les difficultés d'une famille d'agriculteurs sur trois générations. Pascal Le Guellec, chef décorateur sur le film, se souvient. "On s'est retrouvés vraiment sur un site où l'on domine toute la vallée. On est spectateurs de la vallée, spectateurs des champs. On est spectateur de l'agriculture, on est dans l'univers agricole."

Certains coins plus fréquentés de notre région n'ont pas attendus pour devenir des studios à ciel ouvert, comme les alentours de Saint-Nazaire et la côte atlantique. Les châteaux du Maine-et-Loire servent souvent de décors aux films d'époque, comme par exemple le tournage l'année dernière de "La Passion de Dodin Bouffant" avec Juliette Binoche, un film présenté en compétition officielle à Cannes. Cette année, trois autres longs-métrages soutenus, produits ou tournés en région Pays de la Loire sont sélectionnés en et hors compétition au Festival de Cannes.