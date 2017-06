Des fleurs, des escargots, des avions… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

La Félibrée, les avions, un 3ème homme, une fête goûtue et une balade ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

La 98ème Félibrée vous attend ce week-end à Saint-Astier !

Comme vous le savez, la Félibrée est la plus grande fête Occitane du Périgord. La première se déroula le 20 septembre 1903 à Mareuil-sur-Belle, dans le canton de Brantôme. Depuis cette date, la Félibrée se balade chaque année dans toutes les communes de Dordogne, rassemblant à chaque édition beaucoup de monde. Elle est organisée conjointement par le Bournat du Périgord et un comité créé ponctuellement. Cette année, le Pays de Saint-Astier accueille ainsi la 98ème édition de la Félibrée, et le travail en amont à sa préparation a été considérable puisque la première réunion publique eut lieu en octobre 2016. Depuis, les bénévoles se sont affairés à la confection des fleurs et des guirlandes pour décorer les rues, ou encore pour confectionner les portes d’entrées à la fête, sans oublier les couturières qui excellent dans la réalisation des costumes. Diverses animations sont bien entendu au programme, et nous allons naviguer entre musique Occitane et bonne chère, avec dimanche à 12h30 « La Taulada » traditionnelle (« La Tablée »), avec une capacité de 600 places pour ce repas qui devrait de nouveau faire le plein… Cette année, Saint-Astier accueille 24 groupes folkloriques qui vont défiler à travers tout le périmètre de la Félibrée, périmètre qui est très important du fait de la configuration de la commune de Saint-Astier, et naturellement clos à toute circulation autre que piétonne. Sept portes sont installées pour délimiter ce périmètre et une quarantaine de parkings tout autour sont à votre disposition. L’entrée est à 3 euros le samedi, 6 euros le dimanche.

Week-end « Bienvenue à bord » à l’aérodrome de Périgueux-Bassillac avec l’aéro-club

Ces journées « Portes ouvertes » s’inscrivent dans le cadre de la campagne de promotion des aéro-clubs et de l’activité aéronautique organisée par la Fédération Française Aéronautique, et qui a pour thème principal : « Le pilotage sera toujours de votre âge, de 13 à 77 ans ». L’aéro-club de Périgueux relaye cette campagne sur l’aérodrome de Bassillac, tenant à mettre un accent (aigu) sur l’ouverture de cette activité aux jeunes. Le saviez-vous ? Les jeunes peuvent débuter une formation au Brevet d’Initiation Aéronautique dès 13 ans, piloter seul un avion à 15 ans et emmener des passager à 17 ans !... Pourquoi apprendre à piloter, me demanderez-vous ?... Parce que le pilotage est une école de la rigueur, de l’anticipation et de l’humilité. Une école de la vie. Une passion qui, à en croire les membres de l’aéro-club (et ils savent de quoi ils parlent, a priori), est aussi accessible que le ski ou le golf. Parmi les activités proposées ce week-end sur l’aérodrome de Bassillac : baptêmes de l’air, leçon de pilotage avec un instructeur, visite des avions de collection et découverte des activités de l’association. Sachez enfin qu’il est, nous dit-on, plus facile d’assimiler la lecture des cadrans et activations des boutons du tableau de bord d’un avion que de manipuler un téléphone portable… Le baptême de l’air en avion vous sera proposé à partir de 21,55 euros par personne…

« Le 3ème Homme » est la nouvelle exposition qui vous est proposée à partir de samedi au Musée national de Préhistoire des Eyzies.

Cette exposition bénéficie de collections provenant de différents gisements de référence… Mais savez-vous ce qu’est « Le troisième Homme » ?... Il y a 40 à 50.000 ans, à une époque où la 4G a du mal à passer un peu partout, l’Homo sapiens sapiens que nous sommes se balade un peu partout sur Terre à la recherche d’un réseau… Parallèlement, l’Homme de Néandertal se promène entre Europe et Asie occidentale, faisant le tour des ambassades afin de protester contre l’image de crétin ou de brute épaisse qu’on finira injustement par lui coller un jour… Mais le troisième Homme, alors ? Quel troisième Homme ?... (Le suspense est insoutenable, non ?) En 2009, la paléogénétique identifie un individu découvert dans une grotte de la vaste région de l’Altaï, en Sibérie orientale. Cet individu n’est pas en très grande forme puisque l’on n’a retrouvé qu’un os de doigt, deux dents et un os de l'orteil, mais il s’agit bien de notre « troisième Homme » : l’Homme de Denisova. Enfin disons-le vite étant donné que cet homme est en l’espèce une femme… Trois hommes ont donc coexisté jusqu’il y a 35.000 ans environ, date à laquelle seule la lignée de l’Homo sapiens sapiens a survécu. C’est toute cette magnifique histoire qui vous est exposée à partir de samedi au Musée national de Préhistoire des Eyzies ; c’est jusqu’au 13 novembre et l’entrée est à 8 euros.

C’est la fête de l’escargot à La Coquille, ce week-end !

J’étais sûr que vous alliez en baver d’avance… Les cagouilles vont en effet déguster, ce week-end, à moins de l’être… Mais revenons-en tout d’abord aux origines de cette manifestation, si vous le voulez bien. Que faire pour animer son village quand celui-ci se nomme La Coquille ?... Réaliser une omelette géante garantie sans coquille ? Ecrire un article de presse garanti sans coquille ? Organiser un pèlerinage vers Saint-Jacques ? Rien de tout cela. A La Coquille, on fête l’escargot qui, comme vous le savez peut-être si vous avez le sens de l’observation, possède une coquille. Et les cagouilles, on aime se les manger, au cœur du Périgord Vert… D’où viennent ces gastéropodes ? De La Rochelle… 14.000 de ces durs à cuire ont été réceptionnés vivants par l’équipe du Comité des fêtes qui a jugé utile de les accueillir avec 40 kilos de beurre, 5 de persil, 4 d’ail et autres assaisonnements. Transis de terreur, les escargots sont entrés dans le bain avant d’être congelés. Ce week-end, ils seront mis en vente pour être dégustés sur place ou être emportés vers de nouvelles aventures qui seront toutefois similaires… Fête foraine et animations de rues viendront compléter le programme, ce week-end, à La Coquille.

Balade théâtrale dimanche à Trélissac

Entre marche et théâtre : une randonnée pour découvrir l’Histoire de Trélissac… Le service des Sports, de l’Animation et de la Jeunesse, en partenariat avec Trélissac Randonnée Nature, propose pour la 3ème année consécutive une randonnée à thème. Après la randonnée Miel et Fleurs et la rando-gourmande, plongez-vous dans l'époque médiévale le temps d'une Balade Théâtrale. Les participants pourront retrouver tout au long des 6 km de nombreuses animations qui leur feront revivre l’Histoire à travers le patrimoine de Trélissac. Passant par les grands sites de la commune, tels que les châteaux de Lauterie et de Caussade, cet itinéraire sera riche de découvertes historiques et paysagères. La troupe des Pendards, la jument Rebelle et Marine vous accompagneront tout au long de cet après-midi inoubliable. La marche débutera par une halte « Les étendards héraldiques » réalisés par les écoles de la ville pendant les Temps d’activités scolaires avec l’artothèque de Trélissac. Les joutes médiévales, la montreuse d’ours, les lépreux et les indigents, « Lou mercato do Trelicha » : des lieux et des saynètes rythmeront la randonnée. Vous êtes invité à venir déguisé et grimé pour vous imprégner et participer au spectacle ! Vivez une journée de marche et de spectacle en famille le temps d’une après-midi festive où la nature, la Culture et l’Histoire seront réunies. Évadez-vous en croisant au hasard des sentiers comédiens, chevaux et autres surprises ! La randonnée de 6km ne présente pas de difficulté majeure et un minibus suivra les marcheurs en cas de nécessité. Pour les personnes qui le souhaitent, un repas de type auberge espagnole se déroulera ensuite au pavillon de chasse. Départ dimanche à 16h30 du Pavillon de Chasse et inscription préalable gratuite auprès du Service des Sports de Trélissac : 05 32 26 14 30.