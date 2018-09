Budelière, France

C'est un évènement pour la petite commune de Budelière, dans l'Est de la Creuse : la restauration de l'église du Châtelet est terminée, après deux ans de travaux. Les 608.000 euros de budget ont été en grande partie financés par l'Etat (54%) et les collectivités (région, département, commune), mais aussi par la contribution d'une bonne soixantaine de donateurs (par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine). Certains de ces amoureux des vieilles pierres sont venus voir le résultat, lors de l'inauguration ce week-end. C'est notamment le cas de Daniel, qui a grandi à Budelière : "ils ont sauvé une partie des fresques, mais j'en ai connu bien plus".

Ces séries de peintures sont extraordinaires, elles représentent la vierge et le Christ dans des couleurs noires et jaunes, caractéristiques du XIIe et XIIIe siècle", analyse Michel Manville, conservateur en chef du patrimoine en Creuse.

Ces fresques du XIIe siècle, c'est le trésor de cette église qui revient de loin. Le bâtiment n'accueille plus de cérémonie depuis longtemps. Il a appartenu à la compagnie des mines d'or (une mine se situait en contre-bas), qui s'en servait comme dépôt de bois. Emotion chez les habitants qui n'avaient jamais vu l'église aussi belle.

Pour moi c'est un bouleversement, je m'arrêtais ici quand j'étais petite, quand je descendais la gamelle à mon père à la mine", raconte Marianne.

Fierté aussi pour le maire de Budelière qui a dû convaincre tous les partenaires de participer à cette rénovation, un véritable sauvetage, depuis le rachat par la commune dans les années 1990. L'église menaçait de s'effondrer, il a fallu tout refaire : charpente, menuiserie et surtout le nettoyage des fresques médiévales, en faisant venir des spécialistes. Le Maire Jacques Constantin espère que de nombreux touristes feront le détour pour voir ces peintures. L'église peut notamment se visiter lors des Journées du patrimoine ces 15 et 16 novembre.