Des fresques pour égayer Auxerre

Les grapheurs de l'association "Crazy Spray" sont en train de réaliser une séries de peintures murales dans différents quartiers de la ville. Une opération qui entre dans le cadre des rencontres auxerroises du développement durable.

Après avoir coloré les façades de deux immeubles dans le quartier des Brichères avec un grand oiseau de toutes les couleurs et une fleur géante, les grapheurs de l'association jovinienne Crazy Spray s'attaquent au mur du magasin Germinal.

Sur cette façade en taule, ils vont dessiner une grande main qui porte une motte de terre où germe une plante. "C’est un dessin symbolique, un thème qui nous plait beaucoup et qu’on porte à cœur", note Guillaume, l’un des grapheurs. Cette fresque, commandée et payée comme les deux autres créations par les organisateurs des Rencontres Auxerroises du Développement Durable, représente un travail de deux ou trois jours pour les quatre jeunes artistes.

"J'aime laisser un trace dans la ville" : Frédéric, grapheur Copier

Une fresque choisie par l’enseigne

Ils se basent sur une version papier très précise de la fresque et travaillent sans instruments de mesure. "On commence par faire une esquisse, et ensuite, ça va très vite. Ce n’est plus que du coloriage et de la mise en volume. On mesure vite fait au début, à l’œil, mais comme on peut toujours gommer ou revenir dessus, on s’en sort toujours ! " poursuit le grapheur.

Les artistes travaillent sur la base d'un dessin © Radio France - Delphine Martin

C'est l'équipe du magasin bio Germinal, partenaire historique des Rencontres auxerroises du développement durable, qui a choisi le visuel. "On leur a demandé de nous montrer leur projet. Ils nous ont d’abord proposé un premier thème où ils mettaient vraiment en avant le nom de Germinal et l’enseigne. C’était très sympa pour nous mais on voulait surtout qu’ils montrent la nature. Et ce deuxième projet est vraiment en relation avec la germination et l’origine du nom du magasin", se souvient Florence, chargée de la communication de l'enseigne.

Pour le public : une autre image des graffitis

En tout cas, les artistes aiment travailler au contact des habitants. Et ils ont l’impression d’être un peu mieux compris : "On a beaucoup de curieux qui viennent nous voir. C’est agréable et je crois que ça change l’image qu’ils ont de nos créations, des fresques, et des graffitis... Ça change leur vision des choses. Et ça nous donne une autre image", note Matei, un autre grapheur de Crazy Spray.

Laisser une marque dans la ville

Un plaisir aussi pour Frédéric, le seul grapheur de l’équipe à ne pas vivre de ce travail. Lorsqu'il n'exerce pas son métier de cuisinier, il créé avec les autres membres du collectif. Cette forme d'art le passionne depuis toujours : "J’aime les couleurs, et le fait que ça puisse se poser partout : sur des murs, du bardage, du plastique et même de la taule… et puis j’aime laisser une marque dans la ville" poursuit le jeune homme.

Une façade de la rue de Saint Georges © Radio France - Delphine Martin

Une autre façade du quartier des Brichères. © Radio France - Delphine Martin

Les 4 grapheurs veulent aussi montrer que même quand l'art est urbain, il sait respecter la nature. Et en faire la promotion.

Les Bonnes Ondes avec les grapheurs de Crazy Spray à Auxerre - Reportage de Delphine Martin Copier

Les rencontres auxerroises du développement durable débutent jeudi

Les Rencontres Auxerroises du Développement Durable, elles débutent demain jeudi avec notamment une exposition sur le "Street Art, Art Urbain" à l'Abbaye Saint Germain à 18h. Et puis à 20h, au cinéma CGR, projection d'un documentaire sur une figure majeure du street art : l'artiste britannique Banksy.