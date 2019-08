Des fruits de qualité et en quantité à la Fête de la Myrtille au col du Béal

Comme chaque 15 août depuis 36 ans, on célèbre la myrtille au Col du Béal. Depuis l'ouverture de la cueillette dans la Loire, le 2 août, les récoltes ont été très bonnes, malgré la météo chaotique.

A 1390 mètres d'altitude, près de 4 000 visiteurs ont pu déguster et faire des stocks de myrtilles fraîches, de confitures, de tartelettes ou encore de liqueurs.

Des tartes à la myrtille étaient servies dans plusieurs stands © Radio France - Margaux Caroff

La récolte de cette année a été particulièrement bonne. Selon Anne-Marie Calvès, l'une des organisatrices de la fête, les fruits sont de très bonne qualité et on les trouve en quantité. Elle fabrique des confitures et des sirops qui rencontrent un beau succès auprès des visiteurs.

2019 est une année à myrtille ! - Anne-Marie Calvès, co-organisatrice de la Fête

La confiture de myrtille est cuite dans un chaudron en cuivre © Radio France - Margaux Caroff

Pourtant, les récoltants étaient inquiets. Les conditions météo de cette année auraient pu ruiner la récolte. Finalement, le gel et la sécheresse ont épargné les myrtilles, et, grâce aux grosses pluies des semaines précédentes, elles ont pu se gorger de sucre et atteindre des tailles satisfaisantes.

Des animations pour enfants à la Fête de la Myrtille © Radio France - Margaux Caroff

Depuis le 2 août, la récolte des myrtilles est autorisée dans la Loire. Il faut cependant demander l'autorisation au propriétaire du terrain sur lequel on souhaite cueillir. La saison devrait durer encore quelques semaines.