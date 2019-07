Des gendarmes en canoë sur la Dordogne, pour la sécurité des amateurs de canoës

C'est la pleine saison des balades en canoës sur la Dordogne, et sur une belle journée le trafic peut atteindre les 2 à 3.000 bateaux. Les gendarmes du Sarladais se relaient donc pour patrouiller et rappeler les règles de sécurité.

Dordogne, France

Une douzaine de loueurs de canoës sont installés sur les rives de la Dordogne, et pour eux c'est la pleine saison, comme pour leurs confrères de la Vézère, l'Isle et la Dronne. Ce jeudi 24 juillet, le préfet est allé rencontrer les gendarmes qui patrouillent en canoë, au moins trois jours par semaine, au milieu des centaines de bateaux. Le camping sauvage, les feux et barbecues sont interdits sur les bords de la rivière, mais les gendarmes rappellent surtout l'obligation de porter son gilet de sauvetage.

Comme au bord des routes, les gendarmes patrouillent sur la rivière pour faire respecter des règles et peuvent verbaliser, mais aucun n'a le souvenir d'avoir dressé un PV ; ils sont là en prévention. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire depuis 2015 pour la pratique du canoë de loisir sur la Dordogne, et c'est la principale préoccupation des gendarmes. Les loueurs fournissent bien sûr des gilets, mais leurs clients sont souvent tentés de les enlever à cause de la chaleur, ou oublient de les remettre après une baignade. Les gendarmes veillent aussi au respect d'autres règles : les enfants doivent impérativement être accompagnés d'un adulte pour naviguer en canoë, le camping sauvage est interdit sur les rives de la Dordogne ainsi que les feux et barbecues, et les canoës doivent se tenir à l'écart des gabarres de promenade de La Roque-Gageac.

Avec la chaleur, il est tentant mais interdit de naviguer sans gilet de sauvetage © Radio France - Harry Sagot

La pratique du canoë est facile sur la Dordogne en cette saison, mais un Périgourdin de 67 ans s'est noyé le 1er juin dernier, en chavirant en amont de Limeuil ; il n'avait pas remis son gilet pour le dernier kilomètre de navigation après une pause en famille.

Les gendarmes du Sarladais disposent d'un bateau à moteur pour leurs patrouilles sur la rivière, mais les eaux sont tellement basses actuellement que seuls les canoës peuvent naviguer partout.