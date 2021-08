Des gitans montent sur une scène de théâtre pour lutter contre les discriminations sociales

Une quarantaine de gitans des quartiers populaires d'Agde (Hérault) montent sur scène ce 26 août. Une pièce de théâtre pour lutter contre les discriminations et montrer que les gitans savent aussi faire "autre chose que danser et jouer de la guitare".

On a tous en nous un talent caché mais encore faut-il pouvoir l'exposer. Des gitans qui montent sur les planches pour jouer une pièce de théâtre afin de lutter contre les discrimination et démontrer qu'ils savent faire "autre chose que jouer de la guitare et danser le flamenco", cela peut surprendre. Et pourtant, c'est le pari lancé par Benjamin Barou-Crossman, le metteur en scène de la compagnie TBNTB. Même si pas grand monde ne croyait à ce projet à son lancement.

Voilà plus d'un an que ce trentenaire travaille activement dans le cœur d'Agde avec Thierry Patrac, le référent cœur de ville de la communauté gitane. Un partenariat avec la Cohésion sociale de la ville d'Agde. Une quarantaine d'habitants du centre-ville, issus des communautés gitane et maghrébine ainsi que des Agathois des quartiers voisins s'impliquent ardemment dans ce spectacle, Body Agde.

"L'art permet de sublimer la violence, de sublimer la douleur." - Benjamin Barou-Crossman

Le cœur de ville d'Agde, quartier prioritaire, est composé d'environ 3.200 habitants dont une grande partie est issue de la communauté gitane, sédentarisée ici depuis plusieurs générations avec ses codes, son accent, faisant ainsi son charme et pourtant parfois pointée du doigt. Une majorité de ces familles vit sous le seuil de pauvreté. Seulement un quart des 16-24 ans est scolarisé. "Imaginer des gitans monter sur scène, faire du théâtre quand certains ont du mal à écrire, c'était impensable'' sourit Benjamin Barou-Crossman.

"Des gitans qui font au théâtre, c'est du jamais vu. Ce projet culturel est unique en France."

En 2017, avec sa compagnie de To Be or Not To Be, Benjamin présente à Paris un premier spectacle, L'âme gitane. Aujourd'hui, ce jeune débordant d'énergie s'est donné pour objectif de lutter contre les discriminations à travers le théâtre.

"Sur les grandes scènes du théâtre national, il n'y a pas de comédien gitan. Toute la diversité est représentée, mais pour la population gitane, faire du théâtre c'est rare. Ça ne se fait pas."

''C'est un pari assez fou que nous avons lancé ici, admet le comédien et metteur en scène. Il a fallu d'abord séduire les gitans. Les séduire car forcément, quand j'ai parlé théâtre, on m'a pris pour un fou. Personne ici ne pensait pouvoir monter sur les planches et pourtant, nous avons pris le temps mener à bien ce projet. Le scénario a été construit et imaginé par les gens du quartier. Ils ont été acteurs dès le début. Aujourd'hui, je suis, nous sommes, fiers de ce que nous avons réalisé et du spectacle que nous allons présenter à la fin du mois."

"Dans les quartiers populaires, il n'y a pas que de la drogue, de la violence, de la pauvreté. Il y a aussi des jeunes qui veulent s'en sortir grâce au sport et à l'art."

Évidemment, l'objectif était de convaincre les plus jeunes. Pari réussi. Depuis ils n'ont qu'une seule envie, montrer ce dont ils sont capables, montrer leurs multiples talents.

Initialement programmé il y a plus d'un an, le spectacle a été reporté en raison de la pandémie

Après avoir été envisagé en extérieur, c'est finalement à la salle Jeunesse, rue de la fraternité àAgde, en plein cœur de ville, que Body Agde sera joué ce 26 août à 19h. Un pot de l'amitié est ensuite envisagé. Mieux vaut réserver avant de vous y rendre. "D'autres dates ne sont pas à exclure", ajoute Benjamin.