Des gladiateurs redonnent vie au théâtre gallo-romain de Drevant ce weekend

Les légions de Jules Cesar vous donnent rendez-vous tout au long du weekend à Drevant, près de St-Amand-Montrond pour les Derventiales. Des reconstitutions historiques qui ont lieu tous les deux dans ce village 600 habitants qui dispose d'un cadre unique.

En tout, c'est une centaine de figurants qui participent à ces reconstitutions. Deux troupes de légionnaires romains (Via Temporis venue d'Arles et Pax Augusta de Lyon), deux troupes gauloises (Teuta Arveni de Clermont-Ferrand et Limitis du Haut-Rhin) et même une troupe celte qui nous vient de Tchéquie (Boiové et Fergunna). Vous l'imaginez, tous ces soldats ne feront pas forcément bon ménage. Jean-Michel Cagé, président de l'association CAP, qui organise ces Derventiales a prévu tout un programme d'animations, des confrontations qui rythmeront ces deux jours de spectacle.

Une maison gauloise reconstituée à Drevant, avec son grenier à blé. © Radio France - Michel Benoit

Douze gladiateurs s'affronteront également sur le sable du théâtre gallo-romain, vieux de près de 2.000 ans. Un site exceptionnel, au bord du canal de Berry. Des animations ludiques qui se veulent le plus fidèles sur le plan historique. Les enfants ne seront pas oubliés avec des ateliers qui leur seront dédiés (ils pourront peindre leur bouclier romain) et ils pourront même participer aux combats contre les romains !

Comme toute cité gallo-romaine, Drevant disposait de Thermes © Radio France - Michel Benoit

Des artisans reconstitueront les savoir-faire de l'époque : un bronzier, un tonnelier, un tablettier et même un tourneur sur os. Vous pourrez même revivre le siège d'Avaricum par les troupes romaines. Des chantres et chroniqueur en feront le récit animé. Pas moins de cent-cinquante bénévoles préparent cet événement qui a lieu tous les deux ans. Grosse nouveauté : l'entrée sera gratuite cette année ! Un concert de musique celtique est prévu ce samedi soir.