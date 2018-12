Des graffitis inspirés de tableaux classiques sur les murs du quartier Pierre-Rollin à Amiens

Somme, France

De nouveaux graffitis ont été inaugurés le samedi 17 novembre dans le sud d'Amiens dans le quartier Pierre-Rollin, sur les murs du centre culturel Jacques Tati. Leur histoire est particulière, ils sont inspirés de tableaux du musée de Picardie, fermé actuellement. C'est l'artiste amiénois Thibault Papin qui les a réalisés sur le centre culturel Jacques Tati.

Le premier graff représente un groupe de jeunes et le deuxième est une immense fresque, comme une scène de pêche ou de pirates en bord de mer. Michèle vit à Amiens, elle a été impressionnée par le résultat : "C'est un travail fabuleux ! La fresque sur la pêche est orange et noire, c'est très réussi et ça me rappelle la Bretagne que j'adore !" L'artiste, Thibault Papin confie qu'il a "beaucoup aimé rencontrer et discuter avec les habitants du quartier" en préparant ces peintures.

L'artiste amiénois Thibault Papin au vernissage des fresques près du centre culturel Jacques Tati à Amiens © Radio France - Marion Aquilina