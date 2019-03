Des grands chefs alsaciens vendent leur vaisselle à Gerstheim

Gerstheim, France

En entrant dans la salle des fêtes de Gerstheim (Bas-Rhin), on ne voit au premier abord que de très classiques piles d'assiettes et autres verres à vin. Mais il suffit de s'approcher pour se rendre compte que certaines de ces pièces sont bien plus que ça. Plats en cuivre étamé, cloches, grands plats à poisson... Une quinzaine de grands restaurants alsaciens, de l'Auberge de l'Ill au Buerehiesel, en passant par La Table d'Olivier Nasti, mettent en vente de la vaisselle qu'ils n'utilisent plus, dans le cadre de la Vaisselle des chefs, qui se tient les 30 et 31 mars.

Vaisselle du restaurant étoilé Le Cerf de Marlenheim, ici à Gerstheim, le 28 mars 2019 © Radio France - Aude Raso

La Vaisselle des chefs existe depuis dix ans à Lyon, et se décline pour la première fois en Alsace. À Gerstheim, Florence Daveau, de l'agence événementielle Idées en bulles, s'attarde sur les grandes assiettes fleuries du Vieux Couvent, restaurant étoilé de Rhinau : "Ces assiettes étaient sur table dans les années 1980", explique-t-elle.

"Les chefs sont allés dans les arrières-cuisines, les greniers, les caves... pour sortir toute cette vaisselle qui appartenait aux parents, voire aux grands parents, dans ces maisons familiales."

L'objectif est de rendre cette belle vaisselle accessible au plus grand nombre. Le prix des assiettes en porcelaine varie entre 5 et 18 euros. "Dans le commerce, elles seraient vendues à 60 voire 100 euros pièce", souligne Florence Daveau. L'argenterie est également vendue à des prix bien plus accessibles que dans les grands magasins.

La ville de Gerstheim n'a pas été choisie au hasard, elle qui possède une vaste collection de vaisselle Loux, qui sera d'ailleurs exposée ce week-end. Pour entrer dans la salle des fêtes, il faudra s'acquitter de la somme de 3 euros, intégralement reversée aux clubs "Kiwanis", au profit des enfants malades de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg.