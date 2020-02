Des gravures très fragiles du XVe siècle exposées quelques semaines à Montélimar

Montélimar, France

Il suffit d'un rien pour agacer ces très vieilles dames. Un peu trop de lumière, de chaleur ou de mouvement et les voilà perturbées. Personne ne peut leur en vouloir, ces gravures ont déjà traversé six siècles. Au musée de la ville de Montélimar, tout a été pensé pour ne pas les abîmer. La salle d'exposition est presque plongée dans le noir, seuls quelques spots de faible intensité éclairent les gravures. "La lumière est un facteur de dégradation, elle provoque des réactions chimiques qui peuvent jaunir ou casser le papier", explique Camille Bertrand-Hardy, responsable du musée.

Un "trésor" bien gardé

Les gravures sont extraites d'un livre médiéval intitulé Le Gardien du Trésor (Schatzbehalter en allemand) réalisé par Stephan Fridolin, un moine franciscain. Les dessins représentent des passages de la Bible, "l'objectif de l'auteur était de rendre le Christ sympathique, de créer de l'empathie pour Jésus chez les lecteurs", précise Camille Bertrand-Hardy. Véritable témoin du début de l’imprimerie, cet ensemble gravé a été réalisé dans un atelier de Nuremberg avant 1501.

Les gravures sont issues d’un livre médiéval, le Schatzbehalter, ou « Gardien du Trésor » en français. © Radio France - Claire Leys

"C'est un des premiers, si ce n'est le tout premier livre, dont on connaît l'identité des illustrateurs, ajoute Camille Bertrand-Hardy, cela le rend particulièrement rare. D'autant plus qu'il n'a été édité qu'une seule fois". Pour les conserver en bon état le plus longtemps possible, les gravures sont la plupart du temps cachées à l'intérieur d'une réserve. L'exposition est donc de courte durée, elle prendra fin le 24 mai 2020.