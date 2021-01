Des groupes scolaires visitent le château d'Azay-le-Rideau derrière leurs écrans

Suivez le guide ! Le château d'Azay-le-Rideau se visite... mais à distance, derrière un écran. Ces visites, animées par une conférencière depuis le 21 janvier, sont pour l'instant réservées aux groupes scolaires. Une bonne manière d'apprendre l'histoire du lieu construit à la Renaissance, sous le roi François Ier.

Visite virtuelle à 360°

"La conférencière est derrière son ordinateur et partage son écran, via une plateforme, pour présenter une visite virtuelle à 360° du château", explique Nathalie Muratet, chef du service culturel du monument. "Elle emmène les élèves dans le château, en leur présentant l'architecture et en passant d'une salle à l'autre. Les élèves peuvent également poser des questions." Chaque visite dure un peu moins d'une heure et les sessions quotidiennes sont réservées pour les 15 prochains jours.

Des élèves de Dubaï, Beyrouth, Casablanca ou Abidjan"

Un succès qui dépasse les frontières de la Touraine, et même de la France. Le château a reçu des demandes du monde entier. "C'est stimulant de savoir que des élèves de Dubaï, Beyrouth, Casablanca ou Abidjan ont envie de visiter Azay-le-Rideau", se réjouit Nathalie Muratet.

D'ici quelques jours, la conférencière sera même en live stream, en direct de son téléphone depuis les couloirs du château. Ces visites virtuelles, imaginées par le centre des monuments nationaux, en partenariat avec l'Education nationale, sont encore en test. Mais l'objectif est que cette offre se pérennise et puisse être proposée aux enfants malades dans les hôpitaux.