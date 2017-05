Des guides conférenciers en colère mobilisés devant le Louvre

Une quarantaine de guides conférenciers en colère étaient mobilisés mercredi sous l’Arc du Carrousel du Louvre. Ils manifestaient contre la société City Wonders et la dégradation de leurs conditions de travail.

Les traditionnels petits drapeaux des guides touristiques ont été remplacés par des pancartes et des tracts, en français et en anglais. Ils expliquent aux touristes la raison de leur colère envers City Wonders, l’un des leaders du marché des visites guidées en Europe. "Les tarifs baissent de plus en plus et nous devons faire de plus en plus de visites", explique Clémentine à un groupe de jeunes bruxellois.

Ces travailleurs indépendants, payés au cachet selon leur ancienneté ont peur de ne plus s'en sortir financièrement mais aussi de ne plus pouvoir suivre le rythme, ce qui entraînerait une baisse de qualité. "Les visites vont durer moins longtemps mais il y en aura plus souvent", précise Raphaëlle, guide conférencière depuis trois ans. "L’idée c’est de faire cinq visites par jour du Louvre, on ne pourra plus tenir, ça va forcément entraîner une baisse de la qualité", ajoute-t-elle.

"Je préfère la qualité sur la quantité" - Jo, touriste anglaise

"Je n'approuve pas du tout", dénonce Jo, une touriste anglaise venue justement faire une visite avec cette société et qui découvre la situation. "Je préfère la qualité sur la quantité et je pense que vous avez raison de demander de faire grève et demander de meilleures conditions de travail", lance-t-elle aux manifestants.

Sauf que les négociations n’avancent pas du tout avec la direction. Certains ont même vu leurs contrats ne pas être renouvelés, d’autres ont fait le choix de partir comme Clémentine. Mais City Wonders est l'un des leaders du marché en Europe. Ses concurrents pourraient donc s'aligner sur ses tarifs selon les guides présents.