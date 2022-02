Des guides offrent des visites touristiques de Montpellier pour mieux se faire connaître

A Montpellier, des guides ont proposé toute la journée des visites gratuites du centre-ville ce dimanche 20 février à l'occasion de la journée mondiale des guides. Une manière de faire découvrir la ville à ses habitants et aux touristes et surtout de faire connaître un peu plus leur métier.

Ce lundi 21 février, c'est la journée mondiale des Guides. A cette occasion, des guides touristiques ont décidé d'organiser des visites gratuites ce dimanche à Montpellier Sète ou encore Pézenas. Une manière de reprendre contact avec les touristes, les visiteurs et de se faire connaître. Ces parcours gratuits ont été organisés par l’Association des guides du Languedoc.

Des visites gratuites pour mieux se faire connaître

L'objectif de ces courtes visites d'une trentaine de minutes, c'est de mieux faire connaître la profession de guide touristique, comme l'explique Xavier Laurent, l'un des guides à Montpellier : "Certains ont une image qui est restée un peu poussiéreuse du métier. Et puis aujourd'hui il y a tellement de free tours alors qu'avec mes collègues nous avons passé un diplôme, nous avons une carte de guide. Nous avons recours à des archives, c'est un métier où on ne cesse jamais d'apprendre, on ne reste jamais sur des acquis, il faut parfois revoir ses sources. Aujourd'hui par exemple, Jean-Yves propose une visite plus générale, moi je me suis concentré sur le petit patrimoine et ma collègue Sylvie propose de visiter des endroits moins connus comme le quartier de la gare. C'est comme une bande annonce aujourd'hui c'est pour donner envie de revenir. Et si ca plait de parler de nous un petit peu." L'association des guides du Languedoc compte près de 35 membres entre l'Hérault, le Gard et l'Aude.

Des visites gratuites de 30 à 45 minutes pour donner envie aux personnes de revenir © Radio France - Romane Porcon

Des habitants de Montpellier et des touristes ont pu profiter de visites gratuites toute la journée sous un grand soleil. Certaines visites sont thématisées, vous aviez la possibilité de découvrir Montpellier à travers le regard des femmes. La visite commence Place de la Comédie avec Sylvia Parrot-Labis, la guide conférencière : "On commence sur la Place de la Comédie et c'est très bien parce que c'est le point de rencontre des Montpelliérains et des non Montpelliérains." Certains Montpelliérains se joignent d'ailleurs au groupe en cours de route, intrigués par cette visite spontanée et intrigante.

De nombreux habitants de Montpellier ont profité de ces visites dans l'Ecusson

Pour Magalie qui a presque toujours habitée à Montpellier, c'est l'occasion d'apprendre plein d'anecdotes : "Je participe à la visite pour mieux découvrir ma ville, pour en savoir davantage sur des monuments que je vois tous les jours et que je ne connais pas très bien. Je ne savais pas que les trois grâces devaient être installées par exemple place de la Canourgue à l'origine. On a l'impression d'être en vacances avec cette visite, sous le soleil avec un groupe on suit la guide, normalement c'est quelque chose que l'on fait plutôt ailleurs que chez soi, et puis c'est gratuit. C'est parfait." La visite dure 30 à 40 minutes pour justement nous donner envie de revenir et de découvrir d'autres visites guidées. A la fin de la visite, le groupe est enchanté et en redemande même. L'occasion pour la guide conférencière de leur conseiller d'autres visites sur des thèmes différents à un autre moment. Pour plus d’informations sur les visites organisées toute l’année vous pouvez contacter les guides par mail : lesguidesdulanguedoc@gmail.com

La visite est parfois à thème par exemple sur la ville de Montpellier sous le regard des femmes © Radio France - Romane Porcon