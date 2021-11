Des guitaristes amateurs ont appris à jouer les chansons de Georges Brassens ce week-end dans l'Hérault

Un guitariste bruxellois, Kamal Abdul-Malak, a mené des ateliers avec des musiciens amateurs pour apprendre à jouer les chansons de Georges Brassens ce vendredi 19 et samedi 20 novembre à Montpellier, Castries et Pignan. Ses conseils sont aussi à retrouver sur Youtube.

Ce n'est pas toujours facile d'apprendre à jouer les chansons de Georges Brassens à la guitare. Surtout "qu'elles demandent beaucoup de dextérité" explique le guitariste bruxellois Kamal Abdul-Malak. Il a mené des cours gratuits de guitare ce vendredi 19 et ce samedi 20 novembre dans des médiathèques à Montpellier, Castries et Pignan. Le but ? "Comprendre comment Brassens construit ses chansons. Quels accords il utilise, quelle rythmique il utilise, quels effets il veut amener au niveau musical sur telle chansons., comment il va construire sa mélodie..." Pour lui, "tous ses effets là vont nous aider à mieux pratiquer la chanson."

"Je considère Georges Brassens comme mon troisième grand-père" - Mathis, guitariste amateur

D'habitude le professeur de guitare transmet sa passion sur sa chaîne Youtube : Brassens à la guitare. À la bibliothèque Emile Zola à Montpellier, il s'est retrouvé face à trois musiciens amateurs. Dont Maxime, 21 ans. Il apprend à jouer de la guitare en autodidacte depuis six ans : "Tout seul c'est très dur à faire donc j'ai un livre mais ça ne suffit pas." Le professionnel reconnait que "le problème c'est que les partitions sur internet ou dans le commerce sont souvent assez fausses, peut-être parce que ce n'est pas assez bien estimé que de la grande musique. Donc pour Brassens, c'est un peu frustrant pour les amateurs de ses chansons qui au bout d'un moment tournent en rond."

Maxime qui est fan du chanteur Sétois depuis petit, considère même que "sa voix m'est tellement particulière que je le considère comme mon troisième grand-père. L'étudiantIl regarde les vidéos d'explication de Kamal Abdul-Malak sur internet et a sauté sur l'occasion pour venir suivre le cours en vrai. Maxime et les autres élèves du jour ont pu repartir avec le support de cours pour continuer à s'entraîner chez eux.

Ce n'est pas si simple que ça d'apprendre à jouer du Brassens explique le professeur et guitariste Kamal Abdul-Malak. Copier