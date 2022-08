Des hauts-fourneaux de Dordogne sélectionnés parmi les 100 sites du Loto du patrimoine

Les Hauts-Fourneaux de la forge d'Ans en Dordogne font partie des 100 sites sélectionnés par la mission patrimoine et la FDJ. Pour financer les travaux de ces édifices en périls, il y aura des tirages de loto et des tickets à gratter.

C'est une bonne nouvelle pour les Hauts-Fourneaux de la Forge d'Ans à Cubjac-Auvezère-Val-d 'Ans en Dordogne. Ils viennent d'être sélectionnés parmi les 100 sites de la mission patrimoine 2022. Ce qui signifie qu'ils pourront bénéficier de fonds récupérés lors de la vente des tickets de grattage et du loto du patrimoine pour financer des travaux de rénovation.

Les Hauts-fourneaux construits en 1691 sont à l'abandon depuis le XIXe siècle (19e) et ils ont besoin de rénovation car l'une des cheminées s'est effondrée et le bâti est devenu instable. Une consolidation en urgence a été réalisée en 2020 mais il y a beaucoup plus à faire. Il faut restaurer les hauts-fourneaux après avoir démonté les cheminées, il faut également restaurer le socle calcaire, les parements intérieurs en brique et enlever la végétation qui a poussé dans les chambres de combustion.

Plus de 200 canons fabriqués chaque année à l'époque

Les Hauts-fourneaux servaient à fabriquer des canons de marine qui étaient ensuite acheminés jusqu'à l'arsenal de Rochefort via "la route des canons", par le port du Moustier, puis par des gabarres jusqu'à Bordeaux et Libourne le long de la Dordogne, avant de rejoindre les arsenaux de Charente-Maritime et de Toulon. Ils ont fonctionné jusqu'en 1830 en produisant plus de 200 canons par an pendant la Révolution et l'Empire.

Pour l'instant,les hauts-fourneaux ne se visitent pas. Ils sont sur la propriété privée d'un avocat parisien, qui a donné l'accès à une association de 110 membres chargé de les explorer, les entretenir et les restaurer. Le but, avec la mission patrimoine, est de restaurer le site pour le rendre sûr et ouvert à la visite. Il y en a pour 250 000 euros de travaux, il va falloir "le démonter pierre par pierre et le remonter, comme un légo", assure Dominique Marsac, le vice-président de l'association.

Sept tirages loto patrimoine et un ticket patrimoine mis en vente

Les 100 projets départementaux ont été sélectionnés par un comité présidé par Stéphane Bern et pas des représentants de la Fondation du patrimoine de la Française des Jeux et du Ministère de la Culture. Cette mission existe depuis 2017 et permet aux monuments dits "en péril" de trouver une partie des financements pour sauver les édifices. Le château de Nontron en Périgord Vert a notamment reçu 100.000 euros d'aides pour payer une partie des travaux de rénovation.

Au mois de septembre, il y aura sept tirages loto patrimoine dont un super loto. Pour chaque grille achetée, une partie sera reversée à la Fondation du patrimoine (entre 0,50 et 0,70 centimes par grille). Il y aura également des ticket à gratter mission du patrimoine mis en vente dès ce lundi au prix de 15 euros. Là aussi, pour chaque ticket acheté, une partie sera reversée à la Fondation du patrimoine (un peu plus de 1,8 euros).