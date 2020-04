Bricolage, canapé-concerts, musées virtuels : des idées alsaciennes pour s'occuper en confinement

France Bleu Alsace vous propose une liste - non exhaustive - d'activités pour s'occuper sans sortir de chez soi.

L'épidémie de coronavirus et le confinement qui en découle vont peut-être vous priver d'un grand repas de Pâques avec toute la famille ou d'une chasse aux œufs au soleil dans le jardin des grands-parents. France Bleu vous donne quelques idées made in Alsace pour s'occuper à tous les âges.

Divertir les enfants... tout en les instruisant

Comment le savon nous protège-t-il des virus ? Comment créer une tornade ? Chaque jour, le Vaisseau à Strasbourg publie une vidéo sur Youtube pour apprendre la sciences en s'amusant. Et chaque mercredi à 14h, sur Facebook, un animateur propose un live vidéo thématique. Ça marche très bien aussi pour les adultes !

Comment réaliser un jardin de Pâques avec une boîte à œufs ? ATMO Grand Est vous invite aussi à un peu de bricolage... et partage sur son site internet des devinettes, des mots croisées ou encore des rébus sur les thèmes de l'environnement et de la qualité de l'air 🌍. Sur sa page Facebook, le château du Haut-Koenigsbourg a lancé de son côté des "mercredis créatifs", où l'on en apprend davantage par exemple sur les jeux ou la construction au Moyen-Âge. Vous pouvez ainsi confectionner votre propre jeu de mérelle.

Loups, grenouilles, insectes... Le Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar propose des "quiz nature" sur son site internet. Les réponses du quiz de la veille sont postées sur la page le lendemain matin.

Apprendre et s'amuser... pour les adultes aussi

🪐 Comment observer la planète Vénus ou les Pléiades ? Les médiateurs scientifiques du Planétarium de l'université de Strasbourg mettent en ligne des capsules vidéos pour (re)découvrir les richesses de notre ciel nocturne. Plus ludique, le Manoir des mystères du Vieux-Thann propose le jeudi soir un "quarantaine quiz live" sur Facebook pour mettre à l'épreuve votre culture générale. Au programme également, des énigmes pour faire travailler vos méninges.

L'Université populaire du Rhin vous propose ponctuellement des visio-conférences gratuites. Où l'on apprend entre autres les techniques des sportifs de haut-niveau qui peuvent nous aider à traverser une crise, ou bien à "découvrir sa richesse intérieure en période de confinement".

Un petit tour virtuel au musée

Le musée Unterlinden a lancé un podcast en six épisodes sur le célèbre retable d'Issenheim, qui - le saviez-vous ? - doit sa création à une maladie, le feu de Saint-Antoine. À écouter sur son site internet, mais aussi sur Deezer et Spotify. Les musées de la Ville de Strasbourg proposent eux sur Facebook de (re)découvrir leurs œuvres, et leurs équipes participent au défi à succès #TussenKunstEnQuarantaine.

À Saint-Louis, la Fondation Fernet-Branca propose sur son site internet des visites virtuelles d'ateliers d'artistes 🎨. Dans un tout autre genre, pour ceux qui aiment les vieilles voitures et leur histoire, la Cité de l'automobile de Mulhouse poste sur sa page Facebook des photos de ses plus belles pièces.

Le Racing vous manque ?

⚽⚽⚽ Sur Youtube, le Racing Club de Strasbourg vous fait revivre les matchs qui ont marqué l'histoire du club, des barrages d'accession à la première division en 1992 au match contre Raon l'Etape en 2013, synonyme de montée en National.

Pour les fans les plus jeunes, le Racing Club de Strasbourg a mis en ligne des coloriages et du bricolage aux couleurs du club. Un seul amour et pour toujours 💙.

De la musique pour tous les goûts

Joli succès sur Facebook pour l'Opéra national du Rhin, qui met en ligne chaque jour "La minute qui fait du bien". L'occasion de profiter du talent des artistes 🎵... et aussi de leur humour !

L'association Le Lerch et le Lerchenberg vous proposent des "canapé-concerts" sur Facebook, avec la harpiste Sophie Mosser mais également - et cette fois sans musique - des contes du Sundgau ou pour enfants. Chaque mercredi à 18h, le duo Margaux & Martin interprète quant à lui quelques-unes de ses chansons en live sur Facebook.

À Mulhouse, le bar L'Atelier n'oublie pas d'ambiancer vos soirées avec des livestreams d'une sélection de Dj's les vendredi, samedi et dimanche soir.

Un peu d'humour

Les humoristes de France Bleu Alsace sont toujours là ! Retrouvez Bernadette et Jean-Claude en confinement, à l'antenne du lundi au vendredi à 6h20, ainsi que Jean-Philippe Pierre à 7h40.

Connu pour son remix du tube Despacito, SEPI poste quant à lui sur Facebook des vidéos "Confiné en Alsace", où il s'amuse avec la langue alsacienne 🥨😂.

Sur sa page Facebook, l'Alsacien Philippe Schweyer dessine et met en scène des "Monsieur Madame à Mulhouse", confrontés au coronavirus et au confinement. Un humour parfois grinçant.