Des idées cadeaux en attendant la Saint Vincent Tournante 2021... en 2022 !

C’est d’ores et déjà une Saint-Vincent historique. En effet, la Saint-Vincent 2021 aura lieu à Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny les 29 et 30 janvier…2022! L’évènement a finalement dû être reporté en raison de la pandémie. Les conditions sanitaires liées à celle-ci n’auraient en effet pas permis une fête digne de ce nom. Toutefois, même s’ils ont plus de temps pour la préparer, les organisateurs tiennent leur agenda initial.

En manque d’idée de cadeau ?

La boutique de la Saint-Vincent 2021 propose des offres spéciales pour la fin d’année. En cette période de fêtes, ils proposent aux fans des objets aux couleurs de cette Saint-Vincent sur la boutique du site.

Une fois son compte créé, le visiteur peut découvrir toutes les offres. En particulier:

- Le pack collector: tablier, bonnet et polo: 50 € au lieu de 55 €

- Le super pack collector: 6 verres Lehmann Absolu 38 (permettant la dégustation des vins blancs, rouges et effervescents) s’ajoutent au premier pack. 80 € au lieu de 95 €.

Chaque objet peut également s’acheter séparément. La Saint-Vincent tournante de Bourgogne est une fête vigneronne qui a lieu tous les ans dans un village différent depuis 1938. Créée par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, elle célèbre Saint Vincent, le patron des vignerons.