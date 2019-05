Des idées de sortie pour ce week-end des 18 et 19 mai

Nouvelle-Aquitaine, France

Visite de la Saligue aux oiseaux à Biron, samedi

La Fédération des chasseurs des Pyrénées Atlantiques ouvre ses portes au public sur son site de "La Saligue aux oiseaux" à Biron-Castétis.

Au programme : l'histoire de "La Saligue" suivie d'une séance d'observation et d'identification des oiseaux sur le marais classé "Espace Naurel Sensible" par le Département.

14h : accueil du public

14:30 : début de l'animation, durée environ 1h30. Puis observation libre des oiseaux sur le marais jusqu'à 17:30.

Port de jumelles conseillé, tenue adaptée à la météo.

Pour s'y rendre : depuis la sortie n°8 de l'A64 (échangeur d'Orthez), direction Biron, emprunter la déviation (ne pas entrer dans le bourg), puis suivre les panneaux "Animation SAO" (pour Saligue Aux Oiseaux)

Une envie de nature ?

Spectacle d’improvisation théatrale à Aureilhan, samedi à 20H30

Une soirée pleine d’humour et de fantaisie à vivre en famille et avec le meilleur des acteurs spécialisés dans l’improvisation !

Les spectateurs sont invités à participer dans le choix des thèmes d’improvisation et dans leurs votes. Un arbitre, 2 équipes, 30 secondes de réflexion et … en scène !??

Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'improvisation théâtrale... Deux équipes s'affrontent sur scène. Un thème est tiré au sort dans le public par le maître de cérémonie, l'arbitre, impitoyable, impose un temps d'improvisation, un nombre de joueur, et parfois une contrainte. Les équipes jouent soit ensemble (improvisation mixte), soit l'une après l'autre (improvisation comparée). Elles ont alors quelques minutes pour créer une belle histoire, de jolies rencontres... A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préféré. Et c'est celle qui remporte le plus de points qui gagne le match !

Du théatre...improvisé !

Nuit européenne des musées à Sauveterre de Béarn, samedi

Ouverture exceptionnelle en soirée de la Tour Monréal dans laquelle vous vous laisserez porter dans le Béarn médiéval du XIIIe au XVIe siècle, grâce à un aménagement scéno-graphique moderne et ludique. Au centre, la reconstitution de la Cité, faite de milliers de pierres, poutres et solives au 100e, complète le voyage...

Une soirée au musée ?

Fête de l’éco-tourisme à Arette, samedi

Labellisée « Station Verte » depuis octobre 2016, la commune d’Arette accueille sa 3 ème Fête de l’écotourisme autour de la thématique "Réveillez vos sens".

C'est autour du moulin que va se tenir, entre 10h et 17h, un programme d’activités de plein air: initiation à la pêche, balade poétique dans le village, balade contée « Sur le chemin des 3 fontaines », démonstration de Cimgo et VTT, troc plantes, ateliers "Land Art" et "Judo des sens", visite du moulin...

Le pique-nique partagé sera animé par une Cantère et le goûter bio offert aux enfants sous forme de la découverte des saveurs.

Préparez vos vacances

La Ronde du Pic de Rébénacq à Laruns, dimanche

Première épreuve du Challenge d'Ossau.

ourse de 15Km, marche 8,5Km avec 230m de dénivelé.

Départ des coureurs à 10h00 marcheurs à 10h01.

La Petite Ronde Féminine, 6km réservé pour les femmes, départ à 10h00.

Oxygénez-vous !

Chants Basques, samedi et dimanche à Jurançon

Chants Basques à Jurançon

Trail de l’Estremà Ouzous, dimanche

Le Trail de l'Estrem de Salles avec ses 2 parcours : 17km et 9 km qui sillonneront les Villages : Ouzous, Salles, Gez et Sère en Lavaedan.

Départ du 17km à 9h30 pour 800mD+ et Départ du 9 km à 10h pour 300mD+

les préinscriptions se font en ligne sur les préinscriptions se font en ligne sur tiptiptop.top ; une restauration rapide sur place, mais il n'y aura pas de repas assis.

Au rendez-vous toujours une Rando accompagnée, les places sont limitées à 40 et l'inscription peut se faire en préinscription sur notre site internet ou le matin même s'il reste des places. Cette manifestation est organisée par les l'Association des parents d'élèves GOSS en Lavedan.

Tous les bénéfices sont au profits des enfants du RPI Gez-Ouzous, Salles et Sère.

Les 2 trails et la randonnée partent de la Salle des Fêtes d'Ouzous.