Des idées de sortie pour ce week-end des 6 et 7 avril

Nouvelle-Aquitaine, France

Fête des plans et des semences ce dimanche à LASSEUBE

- De 10h à 18h : Marché paysan avec les producteurs et artisans (Vannerie, hôtels à insectes…) Stands d’Humus et Cie, de la Librairie Escapade d’Oloron, de la Confédération Paysanne

- 11h : Atelier philo avec les enfants autour de « semons nos pensées pour demain »

- 12h : Possibilité de se restaurer : tartes aux légumes, grillades et buvette

- 14h : Conférence et discussion sur les semences paysannes de Patrick de Kochko, membre actif du réseau semences paysannes

« Qu'est-ce qu’une une semence paysanne, quels intérêts il y a à les remettre en culture, ce qu'est le Réseau Semences Paysannes, et comment chacun peut commencer à s'impliquer dans la sauvegarde de ce bien commun.

EDITH PIAF/LUIS MARIANO » Concerts et Musique à l’Espace Jeliote d'Oloron SAMEDI à 15h

Au début de sa carrière, juste après la guerre, Edith Piaf croisait Luis Mariano à Chaillot, lieu de spectacle déjà mythique. Ils partageaient l'affiche avec un certain....Yves Montand: c'était en 1947. C'est le point de départ choisi pour ce spectacle plein d'émotion. L'occasion de partager l'énergie de ces deux protagonistes, interprétés par deux chanteurs passionnés. PIAF, c'est Jil AIGROT, la voix inoubliable du film La Môme.

MARIANO, c'est PIERROGERI, ténor léger reconnu depuis son succès à l'Olympia. La mise en scène, originale, rythme les plus grands airs de ces deux géants de la chanson française. Les musiciens de l'émission La Chance aux Chansons de Pascal Sevran, accompagnent avec bonheur ce spectacle musical. Ce spectacle est en tournée dans toute la France. !!!

Edith Piaf et Luis Mariano

Journées Européennes des Métiers d’Art au Tissage Moutet à Orthez, samedi

- De 11:00 à 13:00 et de 14:30 à 19:00

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d'art 2019, découvrez notre savoir faire et tout l'univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! Lors d'un parcours commenté, suivez toutes les étapes de fabrication qui sont réalisées dans nos ateliers.

Depuis 1919, à Orthez, Tissage Moutet s'active autour d'un savoir-faire exceptionnel pour tisser le véritable linge basque ainsi qu'une collection Jacquard alliant design et couleur. Spécialisé dans l'Art de la table, Tissage Moutet perpétue des créations originales dans la transmission et l'innovation, avec aujourd’hui à sa tête Benjamin Moutet, la cinquième génération.

L’entreprise est la seule à tisser du Jacquard dans le Sud-Ouest de la France et l’une des trois dernières entreprises à tisser du linge basque.

Découvrez les métiers d'art en Béarn

Foire de Mourenx, samedi

Animations pour toute la famille.

200 exposants dans toute la ville.

4 univers : Art & déco; Habitat & loisirs; Terroir & gastronomie; Et toute la vie associative locale.

Stands des commerçants et restaurateurs mourenxois.

Nouveautés: Animation Tikicar : voitures électriques pour enfants.

Dans le MiX : Grande braderie du livre et ventes d'affiches du Ciné M

Place du Béarn : Espace enfants avec jeux et animations par le centre Lo Solan et la MJCL, mini ferme, maquillage, ...

Place de Navarre : Structures gonflables

Place Henri Dunant : Baptême à moto avec l'association "Toutanguidon"

Parvis du MiX : Course de voitures miniatures téléguidées avec le "Club de Modélisme"; Animation de vol de drone avec Drone64 Solutions de Mourenx

Place Gaston Phoebus : Danses sévillanes sous le chapiteau Iberia Cultura

Place du travail (sous chapiteau) :

- Peinture et Calligraphie Japonaise avec Hideyo Kaneko : Initiation et démonstration de l'art de la calligraphie. / Les visiteurs pourront se faire faire le portrait "façon manga" (payant)

- Azerty Club et la Cyber du MiX : Espace jeux vidéos : Retrouvez des jeux vidéos, une expo pédagogique, des bornes rétrogaming... / A la découverte de l'Asie, façon numérique : Amusez-vous avec la création de personnages manga, des quizz, des mots en mandarin...

- Photocall voyage au coeur de l'Asie : La traditionnelle photo offerte permettra aux visiteurs de voyager dans toute l'Asie, de la grande muraille de Chine aux temples indiens en passant par le Mont Fuji.

- La Cérémonie du Thé avec Michiyo Beaudin : Cérémonie du thé et dégustation de thé matcha en tenue traditionelle japonaise. / A la vente : Kimonos et accessoires japonais.

- Coin Littérature : La librairie Tonnet (Pau) proposera à a vente des mangas et autres ouvrages en lien avec l'Asie.

- Onimegiri : Votre spécialiste du Street-food simple, gourmand et abordable. De nombreuses préparations japonaises vous seront proposées.

Place aux arts martiaux (Place de Navarre, sous le chapiteau de 300m²) :

- Shows et spectacles de cascadeurs avec Cascade Demo Team (Paris) : Ces 5 artistes marient les techniques d'arts martiaux, le réalisme des combats scéniques, l'humour et les prouesses acrobatiques avec les contraintes des spectacles vivants en mêlant musique, lumières et chorégraphies.

- Représentations de Kung Fu par l'association Din-Thang Kung-Fu (Billère) : Initiation et démonstrations

- Animations des clubs sportifs de Mourenx : Les associations mourenxoises de karaté, aïkido, judo, et muay-thaï proposeront des démonstrations de leur art martial ainsi que des initiations pour tous !

- La danse du Lion avec l'équipe Championne d'Europe : Rituel repris chaque année à l'occasion du Nouvel An Chinois

- Démonstrations et initiations de Taïko Wadaïko par l'Association Amitié Saint-Cyr Japon : Le Wakaïdo est le tamboir japonais traditionnel. Le Taïko est l'art de jouer de ce tambour.

- Nouveauté : Venez découvrir les animations proposées par les services animations jeunesse et animation séniors de la mairie de Mourenx. Des ateliers intergénérationnels sur le thème de l'Asie : atelier cuisine, activités manuelles et autres animations en accès libre (origami, mandala...)

Les spectacles de rue :

- La Danse du Dragon par l'Association Din-Thang Kung-Fu (Billère)

- Danse indienne Bollywood : Les danseuses indiennes de la compagnie Mozaïka (Pau) vont animer les allées de la foire en proposant des spectacles issus de l'univers Bollywood ! Ces spectacles très visuels et colorés vous enchanteront pendant 2 jours.

Concert des Voix du Labéda à Argelès Gazost, samedi à 20h30

Chansons françaises et étrangères, actuelles ou anciennes.

Intermèdes musicaux : harmonica

Les Voix du Labéda

10ème coupe des Pyrénées de canoe-kayak, ce week-end à Bizanos

10ème coupe des Pyrénées de Canoe-Kayak

Caminada des Vignes, à Monein, dimanche

L’association Viravent de Lescar, gérée par les parents d’élèves de la Calandreta de Lescar vous propose la 5ème édition de la Caminada des vignes : une randonnée pédestre gourmande proposant la découverte des coteaux du vignoble du Jurançon, à travers vignes, champs et sentiers ruraux du quartier Ucha de Monein…

Nouveauté cette année: Trail non chronométré de 8 ou 13 km (départ 8:45)

Rando familiale de 8km (départ 9:15)

Rando des vaillants de 13km (départ 9:15)

Café, ravitaillements, et dégustation de Jurançon, offerts sur le parcours.

Possibilité de manger au chai du Domaine Montesquiou (sur inscriptions)

La Caminada des Vignes

Théatre « C’est une femme du monde » à la Halle aux grains de Bagnères de Bigorre dimanche à 16h

L’histoire : Un maître d’hôtel expérimenté (Alfred) et sa femme, la caissière (Philomèle), préparent l’arrivée de couples, accueillis dans les cabinets particuliers d’un restaurant.

Deux amis (Paturon et Gigolet) s’y retrouvent par hasard lors d’un rendez-vous galant avec des « cocottes » (Pervenche et Giboulette), qui tentent maladroitement de se faire passer pour d’honorables femmes du monde…

Durant une heure, Feydeau, grâce à sa merveilleuse écriture théâtrale, nous entraîne dans un tourbillon de quiproquos dont il est un des maîtres absolus. Parsemé de chansons venant compléter le récit, ce spectacle est interprété par de tout jeunes comédiens de l'atelier théâtre du Centre Culturel.

Venez nombreux vous amuser, vous divertir, rire et oublier le temps d’un après-midi les tourments du quotidien.