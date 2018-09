Visite passion patrimoine : "Sauveterre de façade en façade" à SAUVETERRE-DE-BEARN ce samedi à 15h

Qu'est-ce qu'un chien assis, une génoise ou encore un cul-de-four ? Quels sont les matériaux de construction traditionnels ? De monuments en maisons traditionnelles à travers la description des façades, le guide vous éclairera sur les styles architecturaux, les modes de vie et, en creux, l'histoire de la cité.

Pas d'inscription préalable nécessaire. Renseignements : 05 59 60 81 60 - www.patrimoine-bearn-gaves.com. Début de la visite à 15h.

Tout ce we, L’association Tangueando Pau, vous donne rendez-vous à la MJC du Lau à Pau pour son FESTIVALITO PAU COULEUR TANGO vous propose sa nouvelle formule avec encore plus de danse : 3 jours de fête et 24 heures de danse : Milongas, Initiation, et pour clôturer comme il se doit ce Festivalito, une grande Despédida.

L'orchestre TANGO SONOS en DUO et un D.J. de renommée seront présents à ce rendez-vous pour vous faire vivre des moments d’intense émotion dans des lieux de danse divers de la ville de Pau, tel que la MJC du Laü et ses belles salle des Fêtes et salle de danse et son superbe parquet.

Samedi, Inauguration de la Base d'Eaux Vives à PAU de 10h à Minuit

• 9h : accueil

• 10h : Paddle Yoga avec He Lo Yoga

• 10h30 : Descente canoë sur le Gave de Pau jusqu’à Laroin

• 11h : Initiation Kayak et Paddle

• 11h30 : Initiation Cross Training avec Pyrénées Personal training

• 12h : Paddle Yoga avec He Lo Yoga

• 13h30 : Descente canoë sur le Gave de Pau jusqu’à Laroin

• 14h : Initiation Kayak et Paddle

• 14h30 : Initiation Cross Training avec Pyrénées Personal training

• 15h : Initiation Kayak et Paddle

• 15h30 : Descente canoë sur le Gave de Pau jusqu’à Laroin

• 16h : Initiation Kayak et Paddle

• 17h : Inauguration Officielle

• 18h : Course des Pesquits (moins de 11 ans, tous les licenciés)

• 19h : Slalom parallèle (animations licenciés, tous clubs)

• 20h : Boarder Cross (animations licenciés, tous clubs)

• 20h : Concerts :

o 19h – 21h30 puis 22h30-00h : Dj HAUG Sascha Animation

o 21h30 – 22h30 : Part-Time Friends

Festival de la chanson et de la culture béarnaise à SIROS, samedi.

Une grande fête qui est le rendez-vous des amoureux de notre langue et un point incontournable de la culture en Béarn: chants, contes , danses , théâtre, jeux béarnais et le bal gascon.

- samedi: 17h: démonstration et initiation au jeu de quilles Béarnais, , 18h: bal Gascon, festival de chants et de contes traditionnels, 20h: rassemblement de "Canteras", une quinzaine de groupes se succéderont sur scène

Samedi à partir de 15h, Concours de chevaux de trait à VIELLESEGURE "Concours de chevaux de trait, promenade en calèche pour les enfants, concours de dessin pour les enfants. Nombreuses animations