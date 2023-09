Des idées de sorties pour les journées du patrimoine en Isère

France Bleu Isère vous programme votre week-end ! Voici une sélection de plusieurs idées de sorties ou de ballades gratuites ou à très bas prix dans le cadre des Journées du Patrimoine. Pour avoir le programme complet autour de chez vous, rendez-vous sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Ballade gantée à Grenoble

Grenoble était la capitale mondiale du gant fin en peau de chevreau. Les gantiers ont suivi l’extension de la ville vers l’ouest à la fin du XIXe. Ce samedi, des visites dans le quartier de l'Aigle sont prévues, pour aller sur les traces des fabriques, parmi les plus grandes et récentes. Visite guidée de 15h à 17h. Info au 06 64 09 65 16.

Promenade soyeuse à Chatte

Si vous préférez vous plonger dans le monde de la soie, vous pouvez opter pour une déambulation commentée dans les jardins et ateliers de moulinage de la Galicière, à Chatte. Le visiteur est invité à s'arrêter à sa guise pour écouter les guides présenter des pans d'histoire de la Galicière. De 14h à 18h samedi et dimanche. Tarif : 2€/personne. Info : http://www.galiciere.org/

Ambiance vieilles pierres à Vaulnaveys-le-Haut

Les élus municipaux vous accueilleront à la Chartreuse de Prémol et à la Chapelle de Belmont le week-end du 16 et 17 septembre 2023. Visites commentées par les élus municipaux de Vaulnaveys-le-Haut. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 16h. RDV à l'entrée du site. Info : 04 76 89 18 05

Dans les pas d'un peintre à Châbons

Le peintre néerlandais Johan Barthold Jongkind, considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme, a fini sa vie dans le Dauphiné. Il est arrivé avec son épouse à la gare de Châbons fin août-début septembre 1883. Pour fêter ce 150e anniversaire, une plaque est inaugurée ce samedi à 9h30 sur le parvis de la gare. Puis dans la foulée à 10h30, une ballade champêtre retracera la vie de l'artiste, interprétée par des comédiens. Info : https://jongkind.fr/

Découvrir les coulisses de la justice

Les Journées du Patrimoine sont aussi l'occasion d'accéder à des endroits habituellement fermés au public. C'est le cas du tribunal administratif de Grenoble samedi. Les pièces les plus remarquables du tribunal seront présentées au public (mosaïques, cheminées, plafonds, décors en stuc, planchers, escalier, tableaux de maître…) accompagnées de commentaires sur l’histoire des lieux. Ces visites seront suivies d’un temps d’échange sur les missions de la justice administrative et du tribunal administratif de Grenoble en particulier.

Réservation obligatoire : caroline.roussel2@orange.fr / 0670184908

Dans les salons du Préfet

Autre coulisses à découvrir, celles de la Préfecture. Les visiteurs pourront découvrir, ou re-découvrir, à travers un parcours d'environ 45 minutes, les salons de la préfecture de l’Isère. Attention, là l'inscription est obligatoire via ce lien.

Visite en mini-bus pour un maxi patrimoine à Saint-Geoire-en-Valdaine

Découvrez le village aux sept châteaux pendant une agréable visite commentée en mini-bus. Une guide conférencière vous dévoilera les secrets des 7 châteaux, et bien davantage. Départ toutes les heures, de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17h00, dans la cour de la mairie. Sept places par circuit.