Des intermittents du spectacle symboliquement décapités place de la Comédie à Montpellier

Ils s'estiment dans l'impasse. Les intermittents du spectacle ne travaillent quasiment plus depuis un an, et redoutent désormais la fin de leurs droits sociaux. L'année blanche décidée par le gouvernement après le premier confinement s'achèvera le 31 août prochain. Au-delà, l'incertitude règne.

Pour alerter sur leur situation, une quarantaine d'intermittents s'est retrouvée, vendredi 9 avril, place de la Comédie à Montpellier. Ils se sont mis en file indienne avant d'être symboliquement décapités.

Des dizaines d'intermittents du spectacle ont été symboliquement décapités sur la place de la Comédie à Montpellier - Ici CCN Occupé

Parmi eux, Antoine Marc. Ce technicien de 24 ans, encore nouveau dans le métier, n'a plus mis les pieds dans un théâtre depuis un an. Il s'inquiète pour son avenir :

On ne sait pas vers quoi on va. Mentalement c'est très dur quand on est jeunes dans le métier (3 ans, ndlr). Il y a même des moments où j'envisage carrément de changer de métier. Je me dis "c'est quoi le délire ?". On ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ?

Antoine Marc : "Personnellement je n'ai pas travaillé assez d'heures pour renouveler mon statut" © Radio France - Valentin BERTRAND

Pour coller à une activité en gruyère, les intermittents du spectacle bénéficient d'un statut particulier. Ils peuvent ainsi prétendre à l'assurance chômage entre deux périodes d'activité. Mais pour en bénéficier, ils doivent à minima justifier de 507 heures travaillées dans l'année.

A l'image de plusieurs intermittents venus manifester sur la place de la Comédie, Antoine Marc craint que son statut ne lui soit pas renouvelé au 31 août prochain :

Nous, les techniciens, on dépend complètement des artistes et de ce qui se fait dans les théâtres. Personnellement je n'ai pas travaillé assez d'heures pour renouveler mon statut le 31 août. Et je pense qu'on est énormément dans cette situation-là.

Il estime son volume de travail à environ 200 heures. Et prévient : la réouverture des lieux culturels ne pourra se faire dans de bonnes conditions que si les droits sociaux des intermittents sont garantis pendant encore plusieurs mois.

On ne pourra pas faire nos 507 heures en quatre mois.

Antoine Marc : "Mon statut d'intermittent ne me sera pas renouvelé" Copier

L'autre sujet de préoccupations concerne la réforme de l'assurance chômage. Repoussée à plusieurs reprises, elle doit normalement entrer en vigueur au 1er juillet. Et doit durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage, ce qui inquiète particulièrement le monde de la culture.

Depuis un mois, plus d'une centaine de lieux culturels sont ainsi occupés partout en France. Notamment le Centre chorégraphique national et le théâtre des 13 vents à Montpellier.