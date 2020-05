Des intermittents manchois demandent une année blanche pour leurs droits

Les nouvelles mesures annoncées ce mercredi 6 mai par Emmanuel Macron pour le monde de la culture sont très attendues en Normandie. Le ministre de la Culture a déjà assuré qu'un dispositif sera mis en place pour aider les intermittents du spectacle cet été.

Il veut notamment repousser de trois mois le délai pour obtenir le nombre d'heures nécessaires pour obtenir leurs indemnités. Dans la Manche, les artistes et techniciens demandent une année blanche.

"J'avais un contrat au mois de septembre au Stade de France qui a été annulé", explique la danseuse et actrice manchoise Mirabela Vian. "Je touche mes droits jusqu'en septembre, après j'ai 6 mois dans le vide. Il y aura-t-il des places, sachant que tout le monde cherchera en même temps?"

70% des revenus annuels perdus

Elle décrit une situation "encore plus précaire qu'elle ne l'est déjà." D'autres se retrouvent sans rentrée d'argent depuis plusieurs mois, comme le musicien Bruno Morisetti, du groupe Teejay : "je n'ai pas encore atteint mon quota, je dois faire 44 dates dans l'année, j'en ai fait 2 en 2020 et j'en avais une dizaine prévue en avril."

Il estime avoir perdu 70% de ses revenus annuels. "Je ne sais pas comment je vais faire. Une année blanche risque de coûter cher, mais si la culture n'est pas importante, il faut revoir ses fondamentaux."

Une situation similaire pour le comédien cherbourgeois Gérard Picot: "on vit sur nos deniers, avec comme espoir que les productions vont redémarrer. Il va y avoir du monde qui restera au bord de la route."

"Il faut consulter les professionnels"

La proposition d'une année blanche est aussi portée par les syndicats de la culture. La CGT Spectacle demande également un dispositif de soutien à l'emploi et des mesures financières pour le secteur.

"Il faut que le gouvernement consulte les professionnels", affirme Patricia Colin, la déléguée du syndicat en Normandie et chargée de production à la Comédie de Caen. "Il faut leur faire confiance et qu'on puisse travailler ensemble. Ça fait partie des demandes que nous avons pour mercredi, c'est essentiel pour qu'on puisse reprendre notre activité sereinement."