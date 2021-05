Des jauges réduites, moins de musiciens sur scène, mais le festival "La Folle Journée" de Nantes aura lieu

Ce sera l'un des tous premiers festivals organisés en France. On y entendra du Bach et du Mozart lors de La Journée de Nantes. Mais la jauge sera réduite. 9 300 billets seront mis en vente, contre 140 000 en temps normal. Éric Montant, le directeur général du festival, se réjouit de la tenue du festival : "La Cité des congrès bénéficie d’un système de ventilation presque aussi performant que celui de l’hôpital de Nantes."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans le grand auditorium, 650 mélomanes seront accueillis, et non 2000. "On sera dans des salles où il y a aura globalement, une personne sur trois sièges" poursuit Éric Montant. En revanche, il n’y aura pas de point de vente de merchandising, ni de buvette ou de restauration rapide.

René Martin, le directeur artistique du festival et, à droite, Eric Montant, le directeur du festival. © Radio France - Victor Vasseur

40 musiciens maximum sur scène

Nous allons "réveiller la musique" clame René Martin, le directeur artistique du festival. Soulagé après des semaines de travail sans savoir si le festival aura lieu. Il a remanié trois fois la programmation. Surtout, il l'a repensé pour accueillir sur scène le moins de musiciens possible, 40 instruments maximum : "Il y a un magnifique exemple à l'Abbaye royale de Fontevraud. On va donner le Requiem de Mozart. A cause des mesures sanitaires, on donne une version non pas avec des grands cœurs et un grand orchestre, mais avec quatre solistes et l’orchestre est remplacé par un quatuor à corde et un petit orgue". Il s’agit d’une transcription écrite au 19e siècle, "c’est extraordinaire" s’exclame René Martin, "je ne pense pas qu’ils ont pensé au covid en écrivant ces œuvres".

A Nantes, 24 concerts seront organisés dans trois lieux, la Cité des Congrès, l'espace CIC Ouest, le square du Lait de Mai, pour des spectacles en plein air.