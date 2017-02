Des jeunes Avignonnais enregistrent des artistes en pleine nature

Enregistrer un groupe de musique en pleine nature. Défi relevé par l'association Natura'Live, créée en 2015 par des jeunes avignonnais. L'idée c'est d'emmener des artistes dans la nature en leur proposant d'enregistrer une chanson. Ce mercredi, une vidéo du groupe Electro Deluxe sort sur Youtube.

En octobre 2016, l'association Natura'Live a proposé au groupe Electro Deluxe, mélange de soul, de funk et de jazz, d'enregistrer une de leur chanson et de tourner une vidéo sur le lac de Serre-Ponçon dans les Alpes. Cette vidéo sort ce mercredi sur la chaîne Youtube. Des jeunes Avignonnais sont à l'initiative de ces enregistrements live en pleine nature.

Alexandre Cervera, technicien du son, originaire d'Avignon est un grand fan du groupe Electro Deluxe. Ses membres n'ont pas hésité une seule seconde à jouer sur le plus grand lac artificiel d'Europe, pour le plus grand bonheur d'Alexandre Cervera. "Dans la nature, il y a des résonances, des acoustiques, et le fait d'emmener des musiciens dans la nature amène un côté authentique à la vidéo et un côté naturel". On est donc loin d'un clip de musique traditionnel dans cet exercice précis. Natura'Live utilise du matériel, prêté en partie par d'autres associations ou des partenaires privés. Au lac de Serre-Ponçon d'importants moyens ont été déployés, notamment un ponton sur lequel jouent les musiciens d'Electro Deluxe. "On a utilisé des drones pour réaliser des images aériennes. On utilise également des panneaux photovoltaïques pour alimenter la session d'enregistrement. Cela nous sert à enregistrer sans des bruits parasites. Par exemple, on ne peut pas utiliser de groupes électrogènes car ils font trop de bruit", termine Alexandre Cervera.

Antony Fra et Alexandre Cervera membres de Natura'Live © Radio France - Martin Cotta

Le chanteur a plongé dans le lac

Depuis deux ans, Alexandre et ses collègues de Natura'Live ont enregistré des artistes dans les gorges du Verdon, dans le Colorado provençal, dans la carrière de Lacoste. La nouvelle vidéo a été tournée en octobre dernier. James Copley, le chanteur du groupe Electro Deluxe : "Nous sommes montés en bus jusqu'au lac, il était 8 heures du matin. Et j'ai sauté dans le lac pour me réveiller un peu". Malgré la fraîcheur dans la montagne, le chanteur a adoré cet enregistrement en pleine nature. "C'était une super expérience. L'équipe était adorable, ce sont des gens de talent. On chante tous les jours, sous la douche, dans les bagnoles. Finalement on peut chanter n'importe où, c'est génial !" s'exclame James Copley. Désormais, nos jeunes Avignonnais prévoient d'emmener d'autres artistes en montgolfière dès le mois de septembre. Et dans le Vaucluse.

VIDÉO Natura'Live - Electro Deluxe - KO