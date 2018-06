La prestigieuse scène de la Philarmonie de Paris a accueilli tout le week-end plus de 1 200 petits musiciens venus de toute la France dans le cadre des orchestres Démos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale.

Paris, France

La Philarmonie de Paris (Paris) a accueilli comme tous les ans depuis 2010 les petits musiciens des orchestres Démos, pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale.

L'idée de ce projet, initiée par la Cité de la Musique - Philarmonie de Paris, est de permettre à des enfants de 7 à 12 ans issus des quartiers de la politique de la ville ou de zones rurales éloignées des institutions culturelles de rejoindre un orchestre symphonique pour trois ans au cours desquels ils découvrent et apprennent à jouer d'un instrument de musique.

Les enfants apprennent à jouer d'un instrument avec des musiciens professionnels © Radio France - Bénédicte Robin

Ils étaient donc 1 200 ce week-end, venus de toute l'ïle-de-France mais aussi de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et de Lille (Nord), à investir les couloirs, les salles de répétition et surtout la scène pour proposer l'interprétation d'une oeuvre qu'ils ont travaillé tout au long de l'année accompagnés par des musiciens professionnels et des référents des centres sociaux de leurs communes et de la Philarmonie.

Les enfants découvrent et apprennent à jouer d'un instrument de musique pendant trois ans © Radio France - Bénédicte Robin

Ce projet est à la fois musical et social. C'est une première expérience musicale et artistique que certains enfants prolongent par la suite au conservatoire.