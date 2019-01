Des jeunes Guérétois tournent un court-métrage sur le harcèlement

Guéret, France

"Silence ... ça tourne ... action !" Titouan prend son rôle de réalisateur très au sérieux. Avec quatre autres jeunes de la mission locale de Guéret, il n'a que deux jours pour tourner toutes les scènes du court-métrage. Mais tout avait été scripté à l'avance, mouvements de caméra compris.

Apprendre en tournant

Parmi les cinq vidéastes, seul Romain possède une expérience dans l'audiovisuel : "J'ai fait une licence professionnelle avant. Et là c'était l'occasion de refaire de la vidéo et de rencontrer d'autres personnes", explique-t-il. Il s'est naturellement proposé au cadrage : "le but c'est de prendre de belles images, qui parlent par elles-mêmes, sans forcément avoir besoin de dialogue." Les autres ont appris pendant le tournage, avec l'aide de Perrine Nouvier, réalisatrice installée en Creuse. "J'ai appris la prise de son, avec un zoom, un micro, un casque et une perche", détaille Louis. Le matériel est prêté par la mission locale elle-même.

Romain au cadrage © Radio France - Céline Autin

"_Ils pourront utiliser ces compétences plus tard dans le monde professionnel_, réinvestir ce qu'ils ont appris sans se mettre de limites", souligne Perrine Nouvier. Au-delà des compétences techniques, le travail en équipe leur a aussi permis de s'épanouir, selon Nathalie Andrivon, chargée de projet collectif à la mission locale : "Ils arrivent à retrouver confiance, à prendre la parole et à affirmer leurs positions."

Filmer le harcèlement

Les cinq jeunes se sont rapidement mis d'accord sur le sujet de leur vidéo : le harcèlement. Tous disent l'avoir subi ou fait subir à d'autres, et veulent alerter sur le sujet. Loreen, actrice principale du court-métrage, rejoue ainsi des situations traumatisantes : "De jouer ces moments, ça me permet de mieux comprendre ce que j'ai vécu. Et ce qui m'angoisse plus maintenant, c'est de voir la caméra !". Le court-métrage n'est pas angélique pour autant : la fin est particulièrement sombre. "On pense que ça peut provoquer le débat", affirme Titouan. "On veut montrer que le harcèlement peut mener à des choses très graves."

Les jeunes de la mission locale ont jusqu'au 31 janvier pour terminer le court-métrage : c'est la date de clôture du concours de la web TV Vox Milo, auquel ils participent. La vidéo sera visible sur leur blog et leur chaîne Youtube, Mil'Avenir.