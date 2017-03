Des jeunes testent la vie de député européen au Parlement de Strasbourg

Vis ma vie d'eurodéputé : c'est le défi proposé à 536 jeunes Européens ce jeudi, opération pour les convaincre de l'importance de l'Union européenne. Ces jeunes venus de tous les pays européens ont passé la journée au Parlement en petits groupes mélangés pour débattre et voter des projets de loi.

L'Europe vit des heures difficiles, elle est plus que jamais remise en cause, notamment en France par certains candidats à la présidentielle. La solution, c'est de convaincre la jeunesse de l'utilité de l'Europe. Pour ce faire, le Parlement européen de Strasbourg a mis en place un programme baptisé "Euroscola".

Des classes de lycéens des 27 pays membres (les Anglais aussi peuvent participer malgré le Brexit) sont sélectionnées via des questionnaires de culture générale préparés avec leurs professeurs. Ces classes viennent ensuite passer une journée au Parlement pour endosser le costume de député européen, débattre et voter des projets de loi.

Dans l'hémicycle lors des sessions communes, ils ont l'air de députés plus vrais que nature : garçons, filles, ils ont tous sorti le blazer et la chemise. Au premier rang, sont assis les porte-paroles. Ce jeudi, ils étaient 536 élèves venus du Danemark, de Roumanie, du Portugal mais également du lycée Eugène Koeberlé de Sélestat (Bas-Rhin). Alicia, Héloïse et Marlène sont les porte-paroles de la classe qui prépare cette journée depuis la rentrée explique Alicia :

C'est leur professeur Anne Bechtel qui a poussé ses élèves de terminale à se lancer dans cette aventure :

Pourtant, au début, beaucoup étaient sceptiques. Aujourd'hui, ils se sentent tous européens. Généraliser le projet à toutes les écoles ? Pour Alicia, Héloïse et Marlène, c'est un oui unanime. Marlène est ultra-convaincue :

Après une journée à débattre, même si on ne parle pas la même langue, on se comprend. On se mélange, on découvre des nationalités étrangères, on a accès au cultures de nos voisins et forcément, nos mentalités changent : il faut continuer et développer les liens entre les peuples, via ce type d'actions.