Des journées sous le signe du patrimoine… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une abbaye, un Empire, un château, un parc et un fil ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Journées du Patrimoine à Chancelade

Dans le cadre des « Journées européennes du Patrimoine », le CAUE de la Dordogne (le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) organise samedi des visites commentées sur trois sites de Chancelade, exceptionnellement ouverts. Le premier site est l’abbaye de Chancelade, où l’on vous expliquera les travaux en cours du logis de l’abbé, de l’église abbatiale et de la maison d’accueil pour les chanoines. Les architectes en charge des projets et l’association « Les amis de l’abbaye de Chancelade » seront là pour vous guider. Le deuxième site est la Maison des Compagnons du Devoir, où le prévôt vous attend pour une visite guidée. Vous rencontrerez également les futurs artisans qui vous feront découvrir leurs parcours et leurs savoir-faire. Le troisième site, enfin, est constitué par les ateliers de l’entreprise SOCRA, spécialisée dans la restauration et la conservation des monuments historiques, des œuvres d’art et des vestiges archéologiques. Vous aurez le plaisir de contempler des œuvres en cours de restauration provenant de sites remarquables comme le Samaritaine ou la villa gallo-romaine de Séviac. Les enfants, par ailleurs, pourront découvrir sur une demi-heure l’art de la mosaïque et repartir avec leur production. Le parcours sur les trois sites de Chancelade sera libre, samedi, en fonction des horaires que vous aurez choisi, à 10h, 11h, 14h et 15h. J’oublie un détail qui n’en est pas un : c’est gratuit, mais sur inscription auprès du CAUE Dordogne : 05 53 08 37 13.

Journées du Patrimoine à Sarlat

Dans le cadre des « Journées européennes du Patrimoine », Napoléon et ses troupes déferlent sur Sarlat par le biais de l’association Bordelaise « Le Relais de l’Empire ». Cette joyeuse mais très sérieuse troupe de « reconstitueurs » entend représenter une page d’Histoire, l’époque choisie étant vous l’aurez compris le Premier Empire, les uniformes militaires étant alors tout simplement magnifiques. « Le Relais de l’Empire » entend se rapprocher au plus près de la réalité avec ces uniformes, donc, mais aussi avec les commandements et tout ce qui entoure l’armée de l’époque et sa vie au quotidien, sans anachronisme, afin de le faire partager au public. Ce musée vivant, avec manœuvres d’infanterie, bivouac Empire, tirs au canon, musique militaire, grand défilé et cavalerie, rendra hommage samedi et dimanche à Sarlat à l’enfant du pays, le Général d'Empire natif de la commune en 1773, François Fournier-Sarlovèze, avec des troupes allant de la Garde impériale aux fantassins faisant office de chair à canons.

Journées du Patrimoine à Bourdeilles

Le Château de Bourdeilles est avec Biron, Beynac et Mareuil, l’une des quatre baronnies du Périgord. On trouve en fait sur place deux châteaux d’époques différentes… Les premières traces attestant de Bourdeilles remontent à une place forte, qui, en 1183, accueillit des moines venus s’y réfugier avec les reliques de Saint Sicaire. C’est à cet endroit que fut érigé, à la fin du XIIIe siècle, le corps d’un bâtiment féodal qui subsiste encore aujourd’hui. Pendant plusieurs siècles, écartelé entre couronne de France et d’Angleterre, le Château de Bourdeilles traversera bien des tempêtes politiques et religieuses. Défensif à l’origine, objet de convoitises nombreuses, théâtre d’épopées sanglantes, libéré des anglais, il fut rendu au Comte du Périgord par le connétable de France Bertrand du Guesclin. La paix revenue, Jacquette de Montbron fait construire, à la fin XVIe siècle, un château Renaissance à quelques enjambées de la forteresse médiévale. Samedi et dimanche, à 10h, vous pourrez visiter ces châteaux et profiter d’une exposition sur le combat médiéval ; l’entrée est à 4,50 euros. Enfin pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de ces « Journées européennes du Patrimoine », la Compagnie Grimaldi revient dimanche, 10h, pour présenter des danses Renaissance en costumes d'époque.

Journées du Patrimoine au Parc du Bournat

Vous voulez économiser 14 euros par entrée ? Dimanche, à l'occasion des Journées du Patrimoine, l'entrée du Parc du Bournat, au Bugue, est offerte aux personnes déguisées ! Bien entendu le thème est « Les années 1900 » et « La Belle époque ». Alors faites preuve d'imagination et venez profiter d'une journée exceptionnelle au Bournat où le temps a suspendu son vol au cœur d’un village reconstitué à l’époque où Emile Loubet est à l’Elysée. Les activités y sont nombreuses, entre la découverte de métiers d’autrefois, spectacles et fêtes. Les animaux faisant partie de la vie, ne soyez pas étonné de croiser chevaux, chèvres, poules, oies ou moutons.

Journées du patrimoine avec l’association « Au fil du temps »

Parce que l’association « Au fil du temps » est fidèle à l’esprit de ces journées du patrimoine, l’accès à ses sites est gratuit tout au long de ce week-end. Cet événement marque l’occasion pour chacun de découvrir ou redécouvrir le Moulin à papier de la Rouzique (visite guidée et atelier papier samedi de 14h à 18h, visite libre, atelier papier et démonstrations dimanche de 10h à 18h), la Filature de Belvès à Monplaisant (Visite libre et parcours du filateur samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h) et les Jardins Panoramiques de Limeuil (visite en autonomie samedi et dimanche de 10h à 18h, et pôles de démonstration le dimanche). Bien entendu, beaucoup d’autres animations vous sont proposées en Dordogne ce week-end pour ces « Journées européennes du Patrimoine »…