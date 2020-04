Des libraires à l'orchestre du Capitole, des initiatives pour faire vivre la culture pendant le confinement

A Toulouse, l'orchestre national vient de publier une vidéo de "La Marche Hongroise" de Berlioz, avec ses musiciens en confinement. A Cazères, une libraire a créé sur le tas sa chaîne Youtube, et y lit des livres pour enfants et adultes.

Pendant le confinement, les librairies sont fermées, les cinémas aussi, tout comme les salles de spectacles et de concert. Tous les lieux culturels sont fermés, car considérés comme non-essentiels. Quant aux festivals du printemps et de l'été, ils sont annulés, petit à petit. Malgré ce contexte morose, les acteurs de la culture en Occitanie essaient de continuer à transmettre au public.

Dernièrement, les musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ont réussi à jouer "La Marche Hongroise" de Berlioz par visio-conférence. Un patient montage a été réalisé, avec les participations de tous les musiciens, assemblées. Le choix de cette musique est un clin d'oeil à "La Grande Vadrouille", le film culte avec Bourvil et Louis de Funès. Ce dernier y interprète le chef d'oichestre Stanislas Lefort, et mène une répétition, sur cette musique, avec sa formation.

L’Orchestre National de France (la formation de Radio France) avait lui aussi réalisé sa vidéo de confinement il y a quelques jours avec le "Boléro" de Maurice Ravel.

Une libraire de Haute-Garonne lit des livres sur Youtube

Et puis il y a des actions plus solitaires, mais tout aussi solidaires : à Cazères, en Haute-Garonne, au sud de Toulouse, la libraire Martine Tatger a décidé de créer une chaîne Youtube. Pendant la durée du confinement, et alors que sa librairie est fermée, elle présente en vidéo des livres, pour enfants ou adultes, et en fait aussi la lecture. Cela va des albums colorés pour les enfants de trois ans aux grands classiques de la littérature, comme dernièrement "Le Père Goriot", d'Honoré de Balzac, dont elle lit des passages.

"Pour choisir ? Je fais avec ce que j'ai sous la main"

Martine Tatger s'est improvisée vidéaste, avec l'aide de son fils, avec qui elle est confinée, pour créer sa chaîne et enregistrer des vidéos. Pour choisir les livres, elle fait avec ce qu'elle a "sous la main" : elle puise dans sa collection personnelle, ou dans les (petits) stocks de sa librairie de village. Elle reçoit aussi parfois des livres de maisons d'édition. Elle s'attache à faire découvrir "des livres différents", pas forcément les best-sellers que les familles ont chez elles.

La libraire ne veut pas d'improviser "conteuse" ni "actrice", mais simplement "lectrice". Elle raconte avoir pris goût à la lecture dans son enfance, "en écoutant des pièces radiophoniques qui l'ont amené ensuite au goût des mots, des situations, et des rêveries".

"Avec l'accord des maisons d'édition", les vidéos de Martine Tatger disparaîtront après le confinement.