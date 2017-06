Des libraires et des éditeurs du Limousin sur la plateforme web des librairies indépendantes

Les "petits" libraires débarquent en force sur le Net ! Face aux géants de la vente en ligne, ils ont lancé il y a quelques jours une plateforme qui réunit 700 indépendants, dont des libraires limousins. Les internautes trouveront aussi facilement, mais chez eux, l'ouvrage voulu.

Pour résister aux mastodontes du web, type Amazon, les libraires indépendants disposent désormais d'un outil à la mesure du défi : une plateforme de recherche de livre a été lancée dimanche pour permettre aux lecteurs de trouver l'ouvrage voulu, en 2 clics.

Le fonctionnement de la plateforme librairiesindépendantes.com est tout simple : on rentre le titre d'un ouvrage, puis son code postal ou sa commune, et on sait tout de suite quelles librairies près de chez soi l'ont en stock, et peuvent l'expédier ou le mettre de côté. Pour Claire Fontanel qui pratique internet depuis 6 ans, à la tête de la librairie jeunesse Chantepages, à Tulle, ça peut permettre à des lecteurs de découvrir des libraires près de chez eux. Des libraires qui ne sont pas de simples vendeurs, mais nouent une relation avec les lecteurs, les conseillent. Elle pourra aussi toucher des lecteurs à l'autre bout de la France. Cette plateforme peut aussi soutenir l'activité d'autres acteurs, comme les petits éditeurs. Exemple, avec les éditions Apeiron à St Junien. Le fondateur Yves Chagnaud espère plus de visibilité grâce à ce grand réseau. Ses livres artistico-poétiques entièrement faits en Limousin sont déjà vendus dans 120 librairies en France, mais aussi en Europe et en Asie.