Des livres, CD, BD vendus, à prix cassés près de Toulouse et pour la bonne cause

La deuxième édition de la Grande braderie de la médiathèque départementale de la Haute-Garonne se tient ce vendredi 9 juin 2023 (17h30-20h) et ce samedi 10 juin (10h à 18h), à Labège, au 611 rue Buissonière.

Des prix défiant toute concurrence

Des romans, des BD, des livres jeunesse, des partitions sont proposés à tout petit prix. Il faut compter 1 euro les deux livres, 1 euro les 3 CD ! (Il n'y a pas de DVD pour des questions de droit.) "Il y aura un réassort pour qu'il y en ait pour tout le monde les deux jours", promet Romain Madoyan, directeur de la bibliothèque départementale et invité de la Nouvelle éco , ce jeudi 8 juin 2023, sur France Bleu Occitanie, à 7h15.

Et cette vente est en plus pour la bonne cause. L'année dernière, les 8.000 documents avaient été vendus (1.300 personnes) et 4.000 euros avaient été reversés à l'association ATQ Quart monde. Cette année le Secours Populaire sera aidé.

La médiathèque départementale alimente les 165 bibliothèques municipales et locales de Haute-Garonne avec plus de 600.000 documents. Située à Labège, il y est organisé par ailleurs beaucoup d'événements, comme des lectures publiques dans 170 communes de Luchon à Villemur-sur -Tarn, des actions avec les collèges, la Nuit de la lecture etc.