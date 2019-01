Des livres, des champignons, des ballons de rouge, de la musique… Vos sorties à faire en Périgord, ce week-end

De la lecture, des truffes, des harmonies et du rouge ; diverses idées de sorties pour ce week-end des samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Partons lire, humer, écouter…

3ème nuit de la lecture, samedi

Lire ensemble, lire le soir, en musique... Rendez-vous samedi 19 janvier dans vos bibliothèques et librairies pour participer à cette 3ème Nuit de la lecture, une grande fête du livre pensée pour tous.

Lalinde

Pour la troisième année consécutive, la médiathèque de Lalinde, sous l'impulsion du Ministère de la Culture, vous propose de participer à cette nouvelle édition de « La nuit de la lecture ». Une lecture enjouée, pour les enfants de 7 à 77 ans, qui parle des filles et des garçons, et de ce que chaque sexe s'autorise ou s'interdit. Tout cela est pioché dans des histoires destinées à la jeunesse. Rendez-vous samedi à 20h30 à la salle Jacques Brel de Lalinde ; l’entrée est gratuite.

Colombier

. La librairie La Colline aux Livres, Le Foyer Rural et la mairie de Colombier relaient samedi cet évènement national qui fait la part belle aux livres et qui réunit les amoureux de la lecture. Venez partager le plaisir de lire à voix haute, de lire ensemble, de lire en musique, des extraits que vous aurez choisis. La nuit de la lecture s'imagine comme un moment douillet, convivial et familial, qui démarrera à la nuit tombée... Une petite pause gourmande sous forme d'auberge espagnole favorisera les échanges. Rendez-vous samedi à partir de 18h30 à la Salle des fêtes de Colombier.

Boulazac

La médiathèque de Boulazac ouvre ses portes samedi de 10h à minuit. Vous êtes invités à venir habiller aux couleurs de l'arc-en-ciel…. Toute la journée : Concours d'écriture et jeux vidéo. A 10h30, Petite séance de cinéma spéciale féerie (pour les 3-6 ans). A 14h, Lectures féeriques par Régine Joséphine (à partir de 8 ans). De 15h à 20h, Coiffure et maquillage elfiques pour tout public. A 16h, Lecture théâtrale surprise (à partir de 12 ans). A partir de 19h, Buffet participatif arc-en-ciel. A 20h, Improvisation musicale par la bande de Melba (à partir de 12 ans). Enfin jeux de société de 21h à minuit.

La Fête de la Truffe va investir Sarlat, ce week-end

La Ville de Sarlat et le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir organisent depuis 8 ans en janvier cette Fête de la Truffe, où de nombreuses animations vous attendent. Des stages sont ainsi organisés par l'Académie culinaire du foie gras et de la truffe ; ouverts à tous, ils sont destinés à apprendre ou à perfectionner son savoir-faire culinaire. Temps fort de l'Académie culinaire du foie gras et de la truffe, le Trophée Jean Rougié accueille de jeunes talents de la cuisine française. Ce concours est placé sous le contrôle d'un jury prestigieux composé de chefs étoilés. Dans une ambiance conviviale, une dizaine de chefs sarladais et étoilés jouent le jeu dans une cuisine aménagée pour l'occasion dans la salle de l'Ancien Évêché.

Des harmonies, samedi à Neuvic

Cela fait dix ans maintenant que l’Harmonie Salembraise, association de musiciens amateurs basée à Saint-Germain-du-Salembre, se produit en concert dans les diverses communes des environs. Musique de variété, bande originale de film, rock, jazz, arrangements de musique classique ou création de pièce musicale, l’Harmonie Salembraise propose un répertoire varié destiné à un très large public, vous assurant de passer une agréable soirée. Un rapprochement avec l’Harmonie de Trélissac permet à présent d’étoffer les rangs, et les deux harmonies vous proposent ainsi samedi à 20h30 au Centre multimédia de Neuvic un répertoire entièrement renouvelé, regroupant une cinquantaine de musiciens. L'entrée est à 10 euros.

« Ni Dieux, ni maîtres, mais du rouge » en Périgord Noir

Cette année, la ville de Sarlat a choisi de proposer un spectacle détonnant pendant la fête de la truffe, samedi : « Ni Dieux, ni maîtres, mais du rouge », par Eric Boschman. Ce qu'Eric Boschman, sommelier de renommée internationale vous propose, n'est ni un spectacle, ni une conférence, ni une dégustation, mais un savant mélange des trois. Au fil de ses histoires, de ses anecdotes et de ses dégustations, il vous emmène dans un voyage autour des régions viticoles les plus emblématiques du monde : de l'Afghanistan, il y a bien longtemps, aux rives de la Méditerranée, du Bergeracois au Chili, et jusqu'en Australie. Sans le savoir, tout en trinquant avec vos amis, vous aurez une vision de l'histoire du vin de son origine à aujourd'hui. Et de voyages en voyages, Eric Boschman vous enivre autant d'anecdotes que de ce nectar qui accompagne nos vies depuis des millénaires… avec modération. « Ni Dieux, ni maîtres, mais du rouge », c’est samedi à 20h30 au Centre Culturel de Sarlat ; l’entrée est à 12 euros.