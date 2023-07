Des livres jeunesse dans les parcs et jardins de Valenciennes pour l'opération Partir en livre

Méline 6 ans passe de conteuses en conteuses sous les grands arbres du parc des prix de Rome, elle fait le plein d'histoire de loups, d'ânes, et des héros de la littérature jeunesse comme le célèbre dinosaure multicolore Pop.

Elle sait déjà lire avant d'aller au CP, et elle adore les histoires « ça me fait rêver » assure la petite fille, même chose pour la fille de Pauline qui participe pour la deuxième fois à l'opération Partir en Livre, cette année elle est venue avec le petit dernier de 9 mois, elle est convaincue de l'intérêt des livres dès le plus jeune âge :

« Elle a commencé à 7 mois, elle apprend beaucoup de choses, même avant de parler, elle connaissait énormément d'animaux, c'est important pour les tout petits! »

Les plus petits peuvent littéralement plonger dans la lecture

Entre les coins lecture, les enfants se succèdent avec leurs parents ou leurs assistantes maternelles, ils peuvent enchainer ensuite avec un atelier dessin sur les personnages phares de la littérature jeunesse et pour les plus petits, une sorte de bain de lecture avec des dizaines de livres, textiles tout doux sur une grande serviette.

« On essaie d'apprendre aux enfants à respecter les livres dès le plus jeune âge, à pas déchirer, explique Audrey Pouille, responsable du pole parentalité de la ville mais évidemment en dessous de 18 mois, c'est un peu compliqué d'où cet atelier où ils peuvent manipuler sans qu'il y ait de dégâts, c'est vraiment l'accès à la culture dès tout petit ! »

Le bain de lecture pour les tout petits © Radio France - Rbv

Une opération hors les murs qui permet aussi d'attirer des publics pas forcément habitués à fréquenter les médiathèques de la ville explique Audrey Pouille.

Partir en livre c'est encore le 19 juillet au parc de la Rhonelle et le 26 juillet au parc Désandrouin de 10h à 12h, c'est gratuit et sans réservation à Valenciennes, toutes les autres animations dans la région sur le site partir-en-livre.fr