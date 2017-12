Des lumières d’espoir… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une fête lumineuse, des marchés et bien entendu le Téléthon ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Fête de la Lumière à Saint-Astier, samedi

Pour sa quatrième édition, la Fête de la Lumière ouvrira les festivités de fin d’année à Saint-Astier. Un nouveau rendez-vous en plein-air et entièrement gratuit, avec de nombreuses surprises ... Les festivités débuteront à 17h avec un concert d‘orgue et chants de Noël à l’église de Saint-Astier, en partenariat avec l’association des Amis de l’Orgue. Retrouvez le « Duo Organican-to », avec Christiane Van Gorp à l’orgue et Muriel Bathie Castell, soprano, pour un programme magnifique et plein d’émotion autour des plus beaux Ave Maria, en compagnie de Schubert, Verdi ou encore Cherubini… À 18h, dans un centre-ville entièrement éclairé à la bougie, illuminations des façades avec la Cie CHAP’ DE LUNE et parade de feu SmoG par la Cie FARTFEULU animeront les rues de la cité jusqu’à la place des Marronniers où se jouera un spectacle de danse tribale par l’association périgourdine SOHALIA TRIBALE avec la Tribu NAGASHAM-KA et HEIWA TRIBE. À l’issue de ces deux temps forts, vers 19h, la municipalité procèdera au lancement des illuminations de Noël place des Marronniers. Surprise cette année, un canon à neige pourrait faire son apparition... À 19h30, un spectacle de feu MécanisM par la Cie FARTFEULU (art du feu et échassiers façon Tim Burton) clôturera cette soirée festive place de la Victoire. France Bleu Périgord vous donne rendez-vous en direct de la Fête de la Lumière samedi, de 16h à 19h.

Téléthon 2017

Divers défis vous seront proposés en Périgord, ce samedi, afin d’aider l’AFM et les chercheurs sur les maladies génétiques. Sans que cela ne soit exhaustif, vous pouvez participer à des animations à Siorac-en-Périgord, Cénac-et-Saint-Julien, Condat-sur-Trincou, Belvès, Razac-sur-l’Isle, Nontron, Badefols-d’Ans, etc. Vos promesses de don au 3637.

Marché de Noël de La Bachellerie, ce week-end

Le comité d’animations de La Bachellerie organise son traditionnel Marché de Noël samedi (de 14h à 18h) et dimanche (de 10h à 18h) et il y a en aura pour tout le monde ! Tout d’abord, de nombreuses animations gratuites sont proposées aux enfants : manège ou balades en calèches, le tout en présence du Père Noël ! Vous trouverez également un large choix de produits de bouche ou de cadeaux afin de préparer au mieux les festivités de fin d’année. Vins chauds (avec modération, car c’est chaud), crêpes et restauration le midi seront également proposés. Pour la seconde année consécutive, le Comité d’Animations et La Municipalité se sont associés à l’association « Marche avec Camille » afin d’organiser une randonnée le dimanche à 9h30 pour récolter des fonds pour lutter contre ces maladies et accompagner les familles. Le départ sera donné depuis la place du 30 Mars avec deux boucles proposées : une de 5 km et une de 10 km avec un ravitaillement à mi-parcours. L’inscription est fixée à 5€. Par ailleurs, des urnes seront disponibles tout le week-end sur le marché afin que les personnes qui le souhaitent puissent déposer leurs dons entièrement reversés à cette association.

Marché de Noël de Saussignac, ce week-end

Cette année encore, l’association culture et patrimoine (CEP) prépare avec beaucoup d’enthousiasme le traditionnel marché de Noël qui aura lieu samedi et dimanche. Il accueillera cette année 50 exposants dont une dizaine de nouveaux venus qui vont enrichir l’éventail des créations habituellement proposées aux visiteurs. Parmi les nouveautés : des chapeaux, des vitraux, du verre soufflé, des tisanes, du chocolat, etc. En plus des quatre salles superbement décorées seront installés sur la place face au château trois chalets en bois et un barnum qui accueilleront une vente de vin chaud (à consommer avec modération, la vente), proposée par les parents d’élèves du RPI, un stand de crêpes au profit de ASMS de Monestier-Saussignac, et un théâtre de marionnettes. Le dimanche, le père Noël et sa calèche seront également de la fête. Un salon de thé, situé dans la grande salle du château, vous proposera un choix varié de pâtisseries « maison », sandwichs, soupe, etc… Une tombola avec de nombreux lots complètera ce programme (tirage le dimanche vers 17h). Ouverture : samedi de 11h à 19h, et dimanche de 10h à 18h.

Marché de Noël de Monbazillac, dimanche

Gourmandises et artisanat vous attendent ce dimanche, de 10h à 18h sous la halle de Monbazillac. Bijoux, création bois et métal, tricots, cadeaux, accessoires de mode, attrapes rêves, sapins, objets décoratifs, vente et dégustation de vins liquoreux (vous connaissez « Modération » ?), confitures, chocolats, confiserie et boissons chaudes. Nombreuses animations et restauration possible dans le bourg. Parkings et accès gratuit à proximité. C’est organisé par la commission communale d'animations.