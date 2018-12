Des lumières de Noël au parfum de la truffe… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

La hotte du Père Noël devrait bien se remplir, ce week-end…

Villefranche-du-Périgord attend le Père Noël samedi…

La mairie de Villefranche-du-Périgord organise un chaleureux Marché de Noël, samedi de 8h à 17h au cœur de la bastide. Au programme : 6ème édition du Marché au Gras de 8h à 13h sous la Halle, et 6ème Marché de Noël de 9h à 17h sur la place de la Halle, dans des chapiteaux chauffés. Le Père Noël, des idées cadeaux, du vin chaud (à consommer avec modération), des gaufres cuites au feu de bois, des producteurs de canards et de nombreux artisans sont présents. De plus, le Comité des Fêtes « Les Festifs'Franchois » vous prépare une jolie surprise, et le club de l'EVS Basket viendra clore cette journée de samedi par un loto à 21h dans le Foyer Rural de Villefranche-du-Périgord.

Marché de Noël à Issigeac, samedi

Dès le samedi matin, 10h, la Coopérative scolaire d’Issigeac propose son marché de Noël avec animations, notamment un petit spectacle de danse. Balades à poney, chasse au trésor, parcours avec les pompiers d'Issigeac, lecture de contes écrits par les élèves de l'école, expositions de photos et de maquettes, atelier maquillage, chorale de Noël composée par les élèves de l'école, ateliers créatifs, confection et cuisson de pain à l'ancienne, manège et lâcher de ballons viennent compléter le programme, sans compter sur la venue du Père Noël. Vous trouverez également à Issigeac samedi un stand de gourmandises et de boissons chaudes, ainsi qu'un stand de vente de décorations de Noël et de sapins.

Marché de Noël à Couze-et-Saint-Front, ce week-end

« Regards et saveurs » ; tel est le thème du 7ème marché de Noël qui vous est proposé samedi et dimanche à Couze-et-Saint-Front. Il s’agit là d’un marché de Noël très atypique, magique et authentique qui vous attend, puisqu’il se déroule dans les maisons troglodytes de la commune, ainsi qu’au moulin à papier de La Rouzique. Des produits du terroir et les ouvrages d’artistes locaux vous y sont proposés. Le marché est ouvert samedi comme dimanche de 10h à 18h, en marge de balades en calèche gratuites avec le Père Noël…

Le « Jour de Scrooge » est annoncé pour dimanche à Sourzac…

Alors pour débuter : qui est Scrooge ? Il s’agit d’un vieil homme acariâtre et pingre qui, à la veille du 25 décembre, reçoit la visite de 3 esprits de Noël. Ces derniers vont lui redonner l’amour de cette fête et faire de lui un brave homme. Il s’agit là du premier et du plus célèbre des contes écrits par Charles Dickens, le grand romancier de l’époque victorienne. A Sourzac, dimanche à partir de 13h, le premier « Jour de Scrooge » est fêté dans un lieu gorgé d’Histoire et au patrimoine exceptionnel. Au pigeonnier, vous visiterez des expositions de tableaux et une maquette de train électrique. Dans l’église vous attend une crèche, dans la cour intérieure, fées et lutins vous accueilleront avec du chocolat et de vin chaud, et dans le presbytère, des créateurs et des artisans exposeront leurs œuvres. Peut-être donneront-ils quelques idées au Père Noël ?...

Ça va sentir la truffe à Paunat, dimanche

Une 17ème édition de la Journée de la Truffe vous attend ce dimanche à Paunat ; en voici le programme… Après le contrôle des truffes, l’ouverture du marché se fera à 10h, avec une démonstration de travail en truffière à la mini-pelle et la visite d’une truffière. A 11h, démonstration de découpe de canard, ouverture des stands de restauration à midi (apportez vos couverts), puis démonstration de cavage à 14h, nouvelle visite de truffière à 15h et résultat de la pesée de la truffe à 16h.