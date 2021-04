Des lycéens créent une association à la mémoire de l'homme politique drômois Emile Loubet

Le président de l'association n'a que 16 ans, la moitié des membres aussi. Ils sont jeunes et passionnés d'histoire et ils ont décidé de créer, début avril, l'Association Emile Loubet. L'objectif est de valoriser la mémoire de l'homme politique drômois, pas assez connu, selon eux.

Albin Rey est les président de l'association. Ça fait un peu plus d'un an qu'il fait des recherches sur Emile Loubet, il a même rencontré un de ses descendants. Avant d'être Président de la IIIe République, entre 1899 et 1906, Emile Loubet a été conseiller municipal, député, sénateur, président du conseil, président du Sénat... "Ses parents étaient agriculteurs et son père était aussi maire de Marsanne. Moi je suis fils d'agriculteur aussi, je pense que tout Drômois peut s'identifier un peu à lui où bien à sa famille."

Un site internet en projet

Pour Albin Rey, on ne connaît pas assez cette figure locale. Il propose à quelques copains de lycée eux aussi passionnés d'histoire de créer une association. Ils sont rejoints par quelques membres plus âgés et aujourd'hui, l'Association Emile Loubet compte une dizaine de membres. "On va se servir un peu de nos talents de jeunes : là notre projet phare c'est de créer un site internet à la manière d'un musée virtuel où on exposerait, où on conserverait numériquement dans un premier temps, des documents, où on écrirait quelques articles aussi avec une chronologie. Le but c'est vraiment de partager au plus grand nombre", détaille Albin Rey.

L'association prévoit aussi d'entretenir la sépulture d'Emile Loubet, au cimetière de Montélimar et d'être présent lors des commémorations en son honneur.

Ils lancent également un appel : si vous possédez des objets, documents, archives ou simplement des anecdotes liées à Emile Loubet, vous pouvez les contacter au 06 11 86 86 39 ou sur leur page Facebook "Association Emile Loubet."