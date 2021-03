Rennes : des jeunes rencontrent Djaïli Amadou Amal, la lauréate du prix Goncourt des lycéens

La rencontre était filmée et retransmise aux lycéens obligés de rester dans leurs villes à cause des restrictions sanitaires.

C'est une rencontre en format réduit cette année à cause de la crise sanitaire. Onze lycéens, originaires de différents établissements, se réunissent à Rennes, vendredi 26 mars. Les autres élèves peuvent suivre les échanges en visioconférence. Tous posent des questions à la lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020, Djaïli Amadou Amal, pour son livre Les Impatientes. Un roman, en partie inspiré de faits réels et subis par l'autrice, qui traite des violences faites aux femmes en Afrique : viols, coups, mariage forcé, polygamie.

Des jeunes conquis

Quelques minutes après la fin de la rencontre, Suzy, 19 ans, en première année de classe préparatoire littéraire au lycée Ernest Renan à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) est encore toute chamboulée. "C'était super, j'ai assisté à la petite larme de l'autrice et donc moi aussi j'en ai versé une. C'était fort en émotion !"

Ce livre parle à tout le monde, aussi bien aux femmes qu'aux hommes - Evan, élève au lycée Golf Hotel de Hyères (Var)

Comme son amie, Salomé apprécie la capacité de l'auteure d'écrire des événements horribles, sans les expliciter. "Djaïli Amadou Amal écrit simplement 'ce soir-là elle se fait violer', et puis on passe à autre chose. C'est dit en une phrase et pourtant on comprend toute cette gravité".

L'autrice touchée

L'engouement du jeune public pour son livre touche particulièrement l'autrice, Djaïli Amadou Amal. "Que des lycéens puissent plébisciter un livre sur les violences faites aux femmes, ça veut dire qu'ils sont déjà très sensibles, très ouverts. Ils ne sont pas si insouciants, ils sont même très conscients de ce qui se passe ailleurs. Pour moi, c'est synonyme d'espoir."