Des lycéens toulonnais partent "à la découverte du plus grand musée de France"

Des élèves du lycée Bonaparte de Toulon vont vivre une expérience exceptionnelle : ils participent à l’opération « A la découverte du Plus Grand Musée de France » et vont permettre à au moins une œuvre du patrimoine local d'être restaurée. Ils voient les 10 oeuvres présélectionnées ce lundi.

Ils partent "à la découverte du plus grand musée de France", à savoir nos villes et villages qui accueillent sur leurs places, dans leurs mairies ou leurs églises des milliers d'œuvres d'art. Une vingtaine d'élèves de première du Lycée Bonaparte de Toulon participent, avec six autres classes en France, à l'opération "à la découverte du plus grand musée de France" organisée par la Fondation La Sauvegarde de l'art français.

Après une présentation en classe en fin de semaine dernière, les élèves partent ce lundi, avec leurs professeurs et des conservateurs, à la découverte des 10 tableaux et sculptures* du patrimoine local abîmés par le temps. Ils les étudieront ensuite en cours d'histoire de l'art, spécialité qu'ils ont choisie. Au printemps prochain, ils désigneront au moins une oeuvre qui doit, à leurs yeux, être restaurée avec l'enveloppe de 10.000 euros qu'on leur a confiée. En fonction du montant des devis de restauration, plusieurs œuvres pourraient bénéficier de cette aide.

"C'est un vrai privilège"

Si ces adolescents avouent ne pas connaître ces toiles et sculptures abritées dans les églises ou chapelles de Belgentier, Cuers ou encore Sollies-Ville, pour Nahil, 17 ans, "c'est un vrai privilège de participer à la sauvegarde du patrimoine français. Nous devenons même des acteurs du projet !"

De son côté, Jacques de Chauvelin, responsable communication de la Fondation La Sauvegarde de l'art français explique que "l'objectif de l'opération est de permettre à la jeunesse de découvrir le patrimoine de nos villes et villages. Elle doit se mobiliser pour protéger ces œuvres qui manquent souvent de considération mais qui ont besoin de l'attention de tous pour pouvoir être restaurées !"

Les tableaux et sculptures que les élèves vont découvrir aujourd'hui ont été présélectionnées par Christine Cordina-Baixe, conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Art du Var. Si la professionnelle se "réjouit de voir cette jeune génération s'intéresser à ces œuvres qui sont peut à peu oubliées", elle espère aussi que ce projet permette aux "élus et hommes d'église de se rendre compte qu'il n'est plus possible de présenter au public des toiles ou des sculptures abîmées".

* Les œuvres présélectionnées : le tableau Sainte-Famille à Cuers, la sculpture La Vierge à l'enfant et le tableau Saint-Roch dans l'église de Belgentier, le Christ en crois de l'église de Solliès-Ville, les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul de l'église Notre Dame du Bon Voyage à La Seyne-sur-Mer, le tableau La Donation du Rosaire de l'église de Néoules, un buste et un tableau de la cathédrale de Toulon et la sculpture La Vierge à l'enfant de l'église Saint-Louis de Toulon.