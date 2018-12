Des maisons illuminées pour Noël valent le détour dans l'Yonne

Noël approche et vous êtes nombreux à avoir commencé à ressortir les décorations. Le sapin est acheté, il faut désormais le décorer tout comme l'intérieur de la maison. Pour certains, les décorations de Noël vont encore plus loin et les illuminations inondent jardin et façades.

Auxerre, France

A Monéteau près d'Auxerre , si vous passez rue du puits vous ne pourrez pas rater les deux seules maisons décorées de la rue . Marie Annick et Michel sont arrivés dans la rue il y a 6 ans. Dès la première année, ils ont voulu donner un air de fête à leur maison raconte Marie-Annick : " mon mari a mis des décorations petit à petit et cette année il en a mis plus pour la tradition et que ce soit bien décoré dans notre rue avec notre voisine."

© Radio France - Isabelle Rose

Michel cultive cette passion des décorations de Noël depuis l' enfance : " il y avait toujours des décorations chez mes parents. Quand je suis arrivé ici, la voisine à côté c'était magnifique. Quand j'ai acheté il y avait des décos qui restaient de l'ancienne propriétaire."

© Radio France - Isabelle Rose

Et pour les aider, ils peuvent compter sur Jacqueline leur voisine. Depuis 25 ans elle illumine sa maison et son jardin à Noël pour le plus grand plaisir des habitants : " Toute la façade est décorée , étages et rez de chaussée, j'ai deux allées réservées. Les gens tous les ans me disent alors quand-est ce que vous commencez, quand allez-vous allumer ? Les enfants sont attirés, ils adorent çà, les arbres, le père Noël, tout cela est très gai. On voit que l'on fait plaisir." Des illuminations que vous pouvez admirer à la nuit tombée.

© Radio France - Isabelle Rose