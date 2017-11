Des « marches tranquilles » à Saints-En-Puisaye pour se dépenser et se retrouver

L’association "Rando Saints", dans l’Yonne, a lancé les "marches tranquilles". Des promenades courtes à allure modérée. Pour celles et ceux qui veulent marcher à leur rythme et prendre le temps de discuter et d'admirer le paysage.

C’est une initiative qui rencontre de plus en plus de succès : les « marches tranquilles » lancées il y a deux mois par l’association « Rando Saints » attire chaque semaine entre 25 et 30 personnes, principalement des femmes.

Bâtons de marche, sacs à dos.... même quand le temps est à la pluie, elles sont là ! Hélène est ravie de cette nouvelle activité : "J’ai un petit peu de diabète, donc on conseille de faire de l’exercice, de la marche, c’est qu’il y a de mieux. Et c’est donc quelque chose qui est arrivé à point, parce que toute seule, on n’a pas envie de se promener… surtout à mon âge ! J’ai un peu plus de 70 ans et je ne me voyais pas marcher toute seule. On ne sait jamais, on peut faire une chute. En groupe, c’est très bien. Et puis c’est à notre rythme, et ça, c’est merveilleux…"

Certains participants faisaient partie d’autres associations de randonneurs, avant, comme Aïcha… mais le rythme de ces rendez-vous ne lui convenait plus : "les randonneurs étaient très sympas mais c’était trop rapide, le rythme était devenu trop soutenu pour moi".

Le petit groupe avance joyeusement sur les chemins de terre. Paulette, atteinte de la maladie d’Alzheimer, vient avec une amie pour prendre une bouffée d'oxygène. "Je ne pourrais pas m’en aller toute seule car je ne reconnais plus les lieux", explique-t-elle tristement : "Je serais incapable de faire un circuit toute seule. Et puis ça change… parce que ce n’est pas toujours réjouissant, la vie… "

Comme Hélène et Paulette, de nombreux participants ont des soucis de santé. Cette marche de 4 kilomètres à allure modérée leur permet de se dépenser sans forcer. Gervaise Massé, infirmière et présidente de l'association "Rando Saints", est à l'origine de cette initiative : "Le concept, c’est de permettre à toutes les personnes qui veulent marcher, qui ont besoin de marcher, de se retrouver, d’être encadrées. Cela leur permet d’entretenir leur santé. La plupart viennent sur les conseils de leur médecin, qui leur a dit de marcher. Mais marcher seul, ce n’est pas simple. On ne sait pas toujours où aller. Et puis ça crée un lien social indéniable, les gens n’arrêtent pas de papoter !" note la présidente en riant.

Au-delà de la marche, ce qui fait du bien, aussi, ce sont les échanges et les rires. Bernadette a emmené son mari. Sabine, en vacances, est venue accompagner sa maman. Béatrice, elle, vient surtout pour passer un bon moment et découvrir le coin. "Gervaise connait bien sa région, donc elle nous emmène toujours dans des petits coins cachés et c’est très intéressant. Pour moi, c’est de la découverte et le plaisir de marcher avec les gens que j’aime".

Les marches tranquilles de Saints-En-Puisaye, c'est tous les vendredi matin à partir de 10h. Plus de renseignements au 03.86.45.68.83.

Les marches tranquilles ont lieu tous les vendredis matins. © Radio France - Delphine Martin

