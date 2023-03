Des marionnettistes ukrainiens accueillis à Charleville-Mézières

Alors que se tient ce mardi 21 mars la Journée mondiale de la marionnette , six marionnettistes ukrainiens et leur professeures sont accueillis à Charleville-Mézières. Depuis la fin de semaine dernière, ils participent à des ateliers, rencontrent des étudiants et anciens étudiants marionnettistes de l’ESNAM, l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Ces élèves de l'Académie d'Etat du design et d'Art de Kharkiv répètent et donneront plusieurs représentations d'ici vendredi à Reims et Charleville-Mézières.

ⓘ Publicité

Pendant la guerre, la marionnette continue

Cette action de solidarité est organisée par l'Unima, l'Union internationale de la marionnette. "C’est incroyable et important ! On ressent de la chaleur, du plaisir et, dans ces circonstances affreuses, les gens qui nous tendent la main deviendront des amis pour toujours", remercie Oksana Dimitriieva, enseignante de l'Académie d'Art et directrice du théâtre de marionnettes de Kharkiv.

Dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette, marionnettistes ukrainiens et français manipulent des figurines de papier et de fil de fer. Des techniques qu’Oksana mettra à profit pour ses étudiants de première année. "Ils travaillent en visio, à travers un écran et ce sont des choses qu’ils peuvent fabriquer avec ce qu’ils ont sous la main chez eux", relève l'enseignante.

Une élève de l'Académie d'Art de Kharkiv s'essaye au théâtre de papier © Radio France - Alexandre Blanc

Depuis avril 2022, Oksana Dimitriieva va jouer bénévolement dans les villages ukrainiens libérés et dans les abris anti-bombardements : "Depuis le début de l’invasion, beaucoup d’artistes ont perdu le sens de ce qu’ils font mais on ressent une attente des gens, ne serait-ce que pour rendre heureux un instant des enfants qui passent des journées réfugiés dans le métro".

Dès le début de l'invasion ukrainienne, l'Union internationale de la marionnette s'est mobilisée en organisant des collectes pour venir en aide à des familles et en offrant des bourses à des étudiants ukrainiens. Cet accueil d'élèves en terres champardennaises est une étape supplémentaire. "L'Unima prône la paix, l'échange et l'interconnaissance", souligne Emmanuelle Castang, coordinatrice des projets de cette organisation non-gouvernementale reconnune par l'UNESCO. "Malheureusement, ces circonstances affreuses poussent à créer des choses qui permettent de découvrir d'autres cultures".

Des représentations de Vertep à Charleville-Mézières et à Reims

Ce mercredi à Charleville et demain jeudi à Reims, les élèves de l'Académie de Kharkiv présenteront une petite forme d’une tradition marionnettique pluriséculaire en Ukraine, le Vertep. Nées au 17 siècle, les marionnettes du Vertep servaient à raconter la Nativité. La boite dans laquelle prennent place les saynètes comptent deux niveaux : en haut, les scènes bibliques de l'Evangile ; en bas, le monde des mortels.

Oksanna Dimitriieva voit un lien entre cette représentation théâtrale et la réalité présente de la guerre en Ukraine : "La boite du diable a été ouverte et on essaye de faire avec cette peur et ce mal qui a jailli de la boite". Vecteur de morale chrétienne, le Vertep ukrainien vise à enseigner la distinction entre le bien et le mal. "Aujourd'hui, en Ukraine, c'est peut-être la question la plus importante", pointe Oksanna.

loading

Au fil des ans, le Vertep est sorti des églises. Clément Peretjatko, ancien élève de l’Esnam aux racines ukrainiennes en a vu des versions politisées pendant la révolution ukrainienne de Maïdan en 2014 : "Au travers du personnage de Hérode, qui ordonne que tous les enfants soient tués après la naissance du Christ, les gens voyaient Poutine. Et dans les enfants tués, ils voyaient les enfants ukrainiens".

Une identité culturelle

Jouer un Vertep, c’est aussi défendre une identité culturelle. Aujourd’hui, le théâtre que dirige Oksanna à Kharkiv est ouvert malgré les alertes aux bombardements. Les spectateurs répondent présents. "Malheureusement, ces circonstances atroces, la guerre, la douleur, la tristesse de notre peuple, a quelque part rassemblé les gens et leur font réaliser ce qu’est notre identité ukrainienne", témoigne la jeune artiste.

Les étudiants de Kharkiv présenteront une version allégée de leur Vertep ce mercredi 22 mars à 19h à l’Ecole nationale supérieur des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Ce jeudi 23 mars, ils se produiront pour la communauté ukrainienne au Jardin parallèle de Reims. Vendredi 24 mars, des extraits de la pièce de théatre « I’m OK », en ukrainien, seront présentés à la médiathèque de la Ronde-Couture à Charleville-Mézières, là aussi pour les réfugiés ukrainiens. Cette pièce est basée sur les témoignages d’adolescents de Boutcha, recueillis depuis le début de la guerre.