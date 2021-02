Des Mayennais prêts à bondir dès le lancement des préventes pour le concert de Gims à l'Espace Mayenne

A partir de 10 heures ce jeudi 25 février, vous pouvez acheter vos places pour le concert de Gims à l'Espace Mayenne de Laval. Ce sera le 18 septembre prochain et certains Mayennais sont plus que prêts.Ces fans ne veulent pas rater le coche.

Il va falloir vous tenir prêt, le top départ est donné ce jeudi 25 février à 10 heures pour la prévente des places du concert de Gims, le 18 septembre prochain. Ce sera le tout premier show organisé à l'Espace de Mayenne de Laval et autant dire que les Mayennais sont ravis, voire surexcités à l'idée de danser et de chanter sur "Bella" ou "Sapés comme jamais".

Nathacha par exemple, une Lavalloise va tout faire pour réussir à acheter deux places pour elle et sa fille. "Je serai en ligne dès 10 heures. Je vois que l'information tourne partout, j'ai peur de galérer à me connecter et à avoir mes places. Limite, je vais me préparer un quart d'heure avant", explique cette maman.

1.300 places disponibles

Elle compte offrir cette place pour l'anniversaire de sa fille, pour ses 13 ans car la jeune fille est "accroc" au chanteur. Freddy, originaire de Laval et qui habite à Vitré, est lui aussi un grand fan. "On peut avoir 12, 13 ans, ou comme moi, 35, il n'y a pas une semaine sans que j'écoute sa musique", confie-t-il.

C'est une icône

Il va donc mettre une alarme sur son téléphone un peu à 10 heures. L'ordinateur, la tablette, tout sera prêt. Pour avoir sa place, et vous aussi, si vous êtes intéressé, il faudra acheter directement sur le site internet de 213 Productions.

1.300 places sont disponibles entre 45 et 65 €. A partir de ce lundi 1er mars, vous pourrez aussi trouver des places à la FNAC, Carrefour... mais s'il en reste bien sûr.