Des Mayennais vont donner de la voix à New-York : la chorale Vocadelys va se produire à Manhattan

La chorale mayennaise Vocadelys s'envole pour les Etats-Unis ce jeudi et ce vendredi. C'est une chorale basée à Pouancé dans le Maine-et-Loire, à la frontière avec la Mayenne, composée de 24 chanteurs dont 6 Mayennais. Le chef de cœur est également Mayennais.

La chorale a été repérée sur Internet par le DCINY, une structure new-yorkaise qui organise des concerts autour d’œuvres de compositeurs contemporains. Le chœur est invité à donner un concert autour des œuvres de Ola Gjeilo, un compositeur américano-norvégien, que la chorale de Pouancé connait bien. Une dizaine de chœurs du monde entier ont été invités à ce concert à New-York qui sera donné le 16 mars au Alice Tully Hall dans le quartier de Manhattan devant près de 1800 spectateurs. Le chœur de Pouancé est le seul français.

La chorale mayennaise Vocadelys s'envole pour les Etats-Unis © Radio France - Charlotte Coutard

C'est surprenant, un chœur du Maine-et-Loire, de Pouancé, comment on peut être repérés comme ça

Les organisateurs du concert ont vu une vidéo sur le site internet du chef de chœur explique le chef de chœur, Pierre Olivier Bigot. "Ça a été une grande émotion. On ne pensait pas que ça puisse nous arriver, vivre un moment tel que celui-là, on est vraiment privilégiés de pouvoir vivre un moment comme ça. C'est surprenant, un chœur du Maine-et-Loire, de Pouancé, comment on peut être repérés comme ça. C'est la première fois que l'on va chanter à l'extérieur, en dehors de la France, pour notre plus grand bonheur ce sera aux Etats-Unis à New-York.

La chorale mayennaise Vocadelys s'envole pour les Etats-Unis. © Radio France - Pierre-Olivier Bigot

Le chef de chœur Pierre Olivier Bigot. Copier

Une fierté pour le chef de chœur, Pierre Olivier Bigot : "C'est une belle récompense pour les choristes, tout leur travail, leur belle présente. On travaille New-York, on pense New-York, c'est beaucoup de stress et en même il y a une grande excitation, une grande joie d'aller là-bas. Ce sera une première, il y a beaucoup d'appréhension. On va essayer de donner le meilleur de nous même, de représenter au mieux notre région et la France".

Le chef de chœur Pierre Olivier Bigot. Copier

Pour les aider à financer leur voyage, environ 1500 euros par personne, les chanteurs ont lancé un appel aux dons sur le site HelloAsso.