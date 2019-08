Des mesures de sécurité pour le show de la Patrouille de France et le feu d'artifice du 15 août à Toulon

Près de 100.000 personnes sont attendues ce jeudi 15 août sur les plages du Mourillon à Toulon pour le traditionnel show de la Patrouille de France (16H30) et le feu d'artifice (22H00). Depuis 2016, ce rendez-vous incontournable de l'été toulonnais est placé sous haute sécurité.

Toulon, France

Les plus impatients prendront place dès le matin sur les plages du Mourillon à Toulon ! Près de 100.000 personnes sont attendues ce jeudi 15 août sur le littoral toulonnais avec à 16h30 le show de la Patrouille de France puis, à 22 heures, le feu d'artifice et l'embrasement du Fort Saint-Louis. Depuis l'été 2016 et l'attentat de Nice, de nombreuses mesures de sécurité encadrent ce rendez-vous incontournable de l'été pour les Toulonnais.

Une "fan zone" autour des plages du Mourillon

Un système de "fan zone" est mis en place autour des plages du Mourillon. Six point d'accès surveillés permettront d'entrer, dès 06h00, sur les plages avec fouilles et palpations à toutes les entrées. De nombreux objets sont d'ailleurs interdits dans la "fan zone" : armes, articles pyrotechniques, matériels explosifs, verre, bouteilles en plastique de plus de 1,5 L... La liste complète des objets interdits est disponible ici.

Des restrictions de circulation et de stationnement

Si le parking des plages du Mourillon ouvre dès 6h00 du matin, il sera, une fois plein, définitivement fermé. Notez que l'entrée sur le parking se fera uniquement par l’Ouest (côté Lido) et la sortie par l’Est. Tous les coffres des véhicules seront également inspectés visuellement. Le stationnement est interdit toute la journée sur la corniche Frédéric Mistral, le long du port et du parking du Fort St-Louis. La corniche, et les rues perpendiculaires, seront fermées à la circulation dans le courant de l'après-midi.

Lignes de bus renforcées

Le plus simple est donc de se stationner dans le centre-ville de Toulon. Un forfait unique à 3 euros est mis en place de 19h00 à 2h00 du matin dans les parkings Mayol, Lafayette, Liberté et Facultés. L'autre solution est d'emprunter les transports en commun. Les lignes 1, 3 et 18M du Réseau Mistral sont renforcées pour l'occasion. Les bus circuleront jusqu'à 1h00.

Notez que si la baignade est autorisée dans les anses des plages du Mourillon, la navigation est interdite entre la plage de Pipady et la digue sud de la 4ème anse.